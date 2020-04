Lotterie. EL lancia la sua piattaforma e-learning

“Poiché tutti gli eventi EL sono attualmente posticipati a causa della pandemia di COVID-19, quasi tutti i partecipanti ai nostri eventi lavorano online in sicurezza dalle loro case, come molti dei loro colleghi”.

Detto questo, la European Lotteries ha lanciato la sua piattaforma di e-learning online facile da usare per i membri, che mira a fare diversi apprendimenti per servire vari dipendenti dal livello di gestione agli esperti operativi ai nuovi arrivati.

Inizialmente, questo ambiente online ha, nelle quattro lingue ufficiali dell’Associazione, un’ampia varietà di moduli generali ad accesso libero per migliorare le competenze e le conoscenze generali. In una fase successiva verranno caricati più moduli relativi alla lotteria, che coprono argomenti come il gioco responsabile, la sicurezza / integrità e la CSR. Il video di animazione delle Linee guida CSR EL e il Framework di certificazione sono già disponibili online.

EL sta lavorando a stretto contatto con partner e business school per offrire ulteriori moduli accademici su argomenti relativi a marketing, innovazione, finanza e sviluppo del business

