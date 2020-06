Lotterie e scommesse sportive spinte dal Covid19 verso la digitalizzazione

Dirigenti e professionisti della lotteria del movimento sportivo si sono riuniti questa settimana attraverso una serie di webinar online per affrontare, tra gli altri argomenti, la nuova normalità alla quale il settore della lotteria, il settore delle scommesse sportive e le parti interessate pubbliche si stanno adattando dopo la pandemia di Covid-19 . Il webinar, che ha riunito oltre 300 partecipanti, è stato organizzato dal Global Lottery Monitoring System (GLMS), dall’European Lotteries (EL) e dalla World Lottery Association (WLA).

Riflettendo sulla più grande crisi sanitaria che il mondo abbia mai visto nella storia moderna, i giochi della lotteria e il movimento sportivo (comprese le scommesse sportive), hanno subito un drastico rallentamento o addirittura si sono completamente arrestati. Gli operatori di scommesse sportive hanno proposto opportunità di scommessa su competizioni insolite, innescando specifici tipi di indagini, un maggiore monitoraggio vigile e hanno ulteriormente sottolineato la necessità di una più stretta cooperazione con le forze dell’ordine e i settori sportivi. La trasformazione digitale, la comprensione del clima dal punto di vista di ciascun stakeholder e la collaborazione sono stati quindi un tema di sottolineatura in tutte le sessioni del webinar. Non vi è dubbio che l’attuale crisi di Covid-19 sia impegnativa, ma gli operatori della lotteria dovrebbero coglierla come un’opportunità per far avanzare rapidamente il proprio pensiero sulla trasformazione e l’innovazione digitale.

Sfatare il mito secondo cui nessuno sport equivale a nessuna minaccia, l’importanza di passare al digitale pur comprendendo le esigenze dei consumatori e l’apprezzamento degli aspetti sociali delle scommesse sportive sono stati tutti identificati come elementi chiave da asporto. Inoltre, le forze dell’ordine continuano a sviluppare la propria comprensione mirata del mondo delle scommesse sportive, poiché questo è un fattore chiave nel contesto più ampio, ad esempio, dell’identificazione e della cattura dei criminali. Tutti hanno convenuto che un quadro legislativo e strutturato come la Convenzione di Macolin e le sue piattaforme nazionali faciliterebbe la comprensione dell’intero contesto di una manipolazione. È stata discussa l’ascesa delle scommesse sportive negli Stati Uniti e in Canada, nonché il potenziamento delle attività e dei prodotti delle scommesse sportive attraverso una maggiore digitalizzazione e innovazione, portandola al livello successivo.

reazioni

Il presidente GLMS, Ludovico Calvi ha dichiarato: “Questo è stato il primo webinar per GLMS e vorrei ringraziare EL e WLA per averci supportato nella sua organizzazione ed esecuzione. Penso che sia stato un successo e che tutti noi abbiamo raccolto alcune buone pratiche, che aiuteranno i nostri membri, partner e principali parti interessate nella fase di recupero e post-recupero di Covid-19. Ci sono state presentazioni interessanti e utili, nonché preziose intuizioni negli ultimi tre giorni di sessioni. Ho davvero apprezzato la varietà degli argomenti e l’interazione da parte del pubblico attraverso le domande e i commenti fatti in ogni sessione. Credo che la gamma di preziose prospettive fornirà terreno fertile per affrontare problemi in modi nuovi e più efficaci. GLMS ha anche avuto l’opportunità di lanciare il suo nuovo video promozionale e il suo ultimo hub operativo in Nord America ”.

Il segretario generale di EL, Arjan van Veer, ha aggiunto: “Moderando una sessione sull’impatto di Covid-19 sul settore della lotteria e sugli adattamenti agli sviluppi tecnologici, il mio motto è: non abbiate paura della digitalizzazione! Ho avuto l’opportunità di sapere come le lotterie sono diventate più innovative e, ad esempio, come il canale mobile è rapidamente cambiato dall’essere un canale all’interno dell’approccio omnicanale di una lotteria, a diventare l’OMnicanale stesso. Nell’era post-pandemia, la trasformazione digitale che stiamo vivendo non è una minaccia ma, al contrario, un’opportunità per le lotterie e i rivenditori di aggiungere valore alle loro attività. È stato un piacere organizzare questa prima serie di webinar sull’integrità sportiva con GLMS e WLA. ”

Luca Esposito, direttore esecutivo della WLA, ha dichiarato: “Il webinar di tre giorni ha dimostrato l’impegno e la dedizione della comunità della lotteria mondiale per l’integrità, la sicurezza e la probabilità dei settori della lotteria e delle scommesse sportive. Nonostante le restrizioni che questi tempi difficili ci hanno imposto, restiamo impegnati a condividere conoscenze, esperienze e migliori pratiche con i nostri membri in tutto il mondo. Vorrei ringraziare personalmente GLMS, EL e ovviamente tutti i partecipanti per aver reso questo webinar un successo assoluto “.