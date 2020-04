Lotterie. Chvatal (CEO Sazka): “La più grande sfida ora è riaprire completamente il canale di vendita al dettaglio”

Robert Chvatal, CEO del gruppo Sazka con attività in Austria, Repubblica Ceca, Grecia e Cipro ha messo in evidenza la differenza di impatto del Covid19 sull’attività della lotteria tra le regioni meridionali e settentrionali dell’Europa, dove ad esempio nei paesi meridionali l’attività è stata molto colpita dalla crisi (ad esempio Italia e Spagna) con chiusure dei punti vendita al 100% e con le lotteria online che hanno contribuito solo in minima parte. Al contrario, nei paesi dell’Europa settentrionale e centrale, dove la quota online è molto più elevata e la vendita al dettaglio è stata chiusa solo in parte, l’impatto sull’attività è stato molto inferiore.

Chvatal – durante un incontro digitale tra i rappresentanti del settore delle lotterie e le associazioni EL e Veikkaus Oy – ha osservato che “molte lotterie hanno visto un aumento significativo della quota di vendita online, a causa delle limitazioni del canale di vendita al dettaglio e della volontà dei clienti di avere la possibilità di continuare a giocare. Fortunatamente, questo fenomeno è stato supportato da alti jackpot, giochi di Lotto locali ed Eurojackpot / Euromillions, che hanno attirando anche giocatori occasionali a partecipare.

Le lotterie dovranno considerare che alcuni giocatori che ora sono passati all’online rimarranno sul canale digitale, beneficiando della comodità del canale online. Molti giocatori torneranno invece a giocare al dettaglio, specialmente quelli che necessitano del contatto sociale connesso al gioco. Credo che la più grande sfida delle lotterie sarà quella di riaprire completamente il canale di vendita al dettaglio, rispettando tutte le norme igieniche per proteggere sia i clienti che i rivenditori e accelerare al più presto le prestazioni del canale di vendita al dettaglio tornando ai livelli pre-covid19”.

PressGiochi