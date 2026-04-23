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Lotterie, ADM pubblica determina sulla semplificazione delle interfacce da gioco

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina direttoriale firmata dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida relativa alla semplificazione delle interfacce da gioco. Ciascuna lotteria telematica

23 Aprile 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato una nuova determina direttoriale firmata dal Direttore ai giochi Mario Lollobrigida relativa alla semplificazione delle interfacce da gioco.

Ciascuna lotteria telematica – si legge nella determina – è rappresentata al giocatore attraverso una o più interfacce, presenti sulla vetrina messa a disposizione dal concessionario e accessibile dai siti di gioco dei punti di vendita a distanza autorizzati. Le interfacce di gioco devono essere necessariamente abbinate ad una specifica lotteria, contestualmente o precedentemente indetta.

La medesima interfaccia non può essere riferita a più lotterie, salvo il caso in cui le stesse siano riferite alla stessa struttura premi in proporzione al prezzo differente.

La meccanica di gioco contenuta nelle interfacce deve assicurare il corretto funzionamento della lotteria telematica sotto il profilo dei lotti, della massa premi e della struttura premi e deve assicurare la corretta attribuzione predeterminata delle vincite.

Le interfacce devono garantire una durata delle giocate telematiche di minimo cinque secondi, anche utilizzando meccanismi di intrattenimento del giocatore.

Attraverso le interfacce devono essere ben visibili:

  • la denominazione della lotteria e dell’interfaccia;
  • i loghi “Gratta e Vinci”, “ADM” e “Gioco legale e responsabile”, nonché eventuali
  • ulteriori loghi richiesti dall’Agenzia;
  • il pulsante per l’accesso al regolamento della lotteria, alle istruzioni e alla descrizione
  • del gioco che illustra tutti i dettagli dell’interfaccia;
  • il prezzo della giocata;
  • l’indicazione dell’importo massimo di vincita conseguibile;

nonché, a seguito dell’acquisto:

  • il codice univoco identificativo della giocata;
  • l’esito della giocata;
  • il saldo del conto di gioco.

 

Procedura di individuazione delle interfacce – Le interfacce di gioco sono individuate dal concessionario, sotto la propria responsabilità, nei limiti di cui al presente articolo e comunicate preventivamente all’Agenzia.

Il concessionario nella definizione delle interfacce, idonee a rappresentare una specifica lotteria, deve garantire:

a. la conformità ai principi di legittimità e di tutela della fede pubblica;

b. la compatibilità con i principali sistemi operativi e browser;

c. il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di divieto di pubblicità e l’assenza di messaggi ingannevoli o di incentivazione al gioco;

d. la coerenza delle meccaniche di gioco con le caratteristiche distintive delle lotterie cui le interfacce sono abbinate;

e. la non riproduzione di giochi oggetto di altre concessioni del gioco pubblico;

f. l’assenza di grafiche o messaggi, anche nella versione dimostrativa (“demo”), che possano dare la falsa impressione di maggiori probabilità di vincita o di vincite più frequenti rispetto a quelle previste dalla struttura premi della lotteria di riferimento.

L’interfaccia, con relativi layout e meccanica di gioco, si considera approvata a seguito del decorso di cinque giorni dalla comunicazione all’Agenzia, senza ricezione di rilievi.

Chiusura delle interfacce – Il concessionario può avviare la chiusura dell’interfaccia di gioco adottata, previa comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima della data prevista e provvede alla pubblicazione dell’avvenuta chiusura, sul proprio sito informativo e sulla vetrina di gioco messa a disposizione dal concessionario e accessibile dai punti vendita a distanza.

Poteri di vigilanza e controllo dell’Agenzia – Nell’ambito dei poteri di vigilanza e controllo sull’operato del concessionario, l’Agenzia, nei casi di violazione di quanto previsto dal presente provvedimento, dispone la chiusura delle interfacce adottate dal concessionario.

Scarica determina

 

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Fonte immagine: https://depositphotos.com

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