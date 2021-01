Lotteria scontrini. ADM: “Chi vende avrà più tempo per adeguare il software del registratore di cassa telematico”

“Non manca molto alla partenza della nuova lotteria, gratuita e collegata agli acquisti di ogni giorno.

Il decreto mille proroghe – comunica ufficialmente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – affida la definizione della data di avvio a un provvedimento a doppia firma dei vertici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate. Chi vende avrà così qualche settimana in più per adeguare il software del registratore di cassa telematico e chi compra avrà più possibilità di partecipare alla lotteria.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha già da tempo attivato un portale riservato a quanti scelgano di partecipare alla lotteria: vai a www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

La sezione FAQ e i moduli informativi del portale spiegano tutti i meccanismi di funzionamento della nuova lotteria.

ADM mette a disposizione il proprio know how nel settore dei giochi e si prepara alle nuove estrazioni, mobilitando anche la rete delle strutture territoriali dove i vincitori dovranno recarsi per l’identificazione e l’indicazione delle modalità di pagamento dei premi.

Numerosissimi e cospicui i premi in palio che saranno distribuiti – sia a chi compra sia a chi vende – attraverso estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Nella sezione Partecipa ora, attiva dal 1° dicembre 2020 nell’area pubblica del portale, è possibile generare il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre, abbinato al codice fiscale) che consente di partecipare alla Lotteria degli scontrini se esibito all’esercente al momento dell’acquisto.

Nel portale sarà attiva anche un’area riservata quando la Lotteria degli scontrini prenderà il via”.

