Lotteria Italia: spunta il caso dei tre biglietti vincenti da un unico blocchetto venduto a Ferno

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2020, avvenuta il 6 gennaio, quest’anno riserva una sorpresa in più: un caso anomalo (o, per alcuni, un mistero sospetto) che riguarda un piccolo comune italiano, di meno di 7mila abitanti, in cui sono stati acquistati ben tre ticket vincenti. Si tratta di Ferno, in provincia di Varese.

Si tratta di tre premi di terza categoria (da 20 mila euro l’uno). Come riporta Il Corriere, a fare notare per prima la coincidenza è stata Selvaggia Lucarelli, su Twitter: «Riguardo i biglietti estratti della Lotteria Italia permetto di segnalare la stranezza di tre premi estratti da 20 000 euro nello stesso blocchetto a Ferno (…). Credo che su 6 milioni di biglietti venduti sia statisticamente impossibile», scrive la scrittrice. I tre numeri estratti (P 474348; P474343 e P474346) sono molto vicini tra loro, dunque sembrano provenire dallo stesso blocchetto. Questo significa che i biglietti potrebbero essere anche stati acquistati dalla stessa persona.

PressGiochi