Lotteria Italia, selezionate le opere che grazie al concorso «Disegniamo la Fortuna con ADM» saranno riprodotte sui biglietti

Dopo il successo della passata edizione, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli anche per il 2022 ha organizzato il concorso «Disegniamo la Fortuna con ADM», grazie al quale sono state

Dopo il successo della passata edizione, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli anche per il 2022 ha organizzato il concorso «Disegniamo la Fortuna con ADM», grazie al quale sono state selezionate le opere che verranno stampate sui prossimi biglietti della Lotteria Italia.

Il concorso, aperto ad artisti con disabilità chiamati a presentare un’opera d’arte figurativa sul tema «Disabilità e Sport», si è concluso e tutti i progetti partecipanti sono poi stati posti all’attenzione di una commissione d’eccellenza composta da personalità appartenenti al mondo delle Istituzioni, dello spettacolo, dello sport e della cultura, anche quest’anno presieduta da Gianni Letta.

In un clima ricco di emozione, la commissione, di cui hanno fatto parte anche Milly Carlucci, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Mogol, Pino Maddaloni, Marco Tardelli, Cristiana Collu (Direttore Galleria d’Arte Moderna di Roma), Patrizia Sandretto Re Rebaudengo (Presidente omonima Fondazione di Arte) e Stefano Boeri, si è riunita per selezionare le opere partecipanti.

«Ringrazio il dr. Gianni Letta e tutti i membri della Commissione – ha dichiarato il Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Marcello Minenna – per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel sostenere questo progetto. ADM, anche attraverso “Disegniamo la fortuna”, rafforza la sinergia con il Terzo Settore per assicurare una nuova prospettiva sociale a beneficio della comunità.

Anche attraverso questa iniziativa, infatti, ADM intende richiamare l’attenzione sull’impegno civico e sociale a difesa dei valori costituzionali dell’eguaglianza e della solidarietà e sottolineare l’importanza dell’attività degli Enti del Terzo Settore impegnati nell’integrazione delle persone con disabilità nel mondo dello sport».

La partecipazione al concorso ha coinvolto 50 artisti che hanno presentato le loro opere tramite 30 Enti del Terzo Settore che favoriscono l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità.

Gli Enti che hanno presentato i disegni prescelti sono: Associazione Italiana Persone Down – Sezione Roma, ANFFAS per Loro, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo di Eboli, Fondazione Trentina per l’Autismo, La Sonda su Marte, Lega del Filo d’Oro, Sacra Famiglia, SO.SPE, Fondazione Sospiro, Special Olympics Italia, Associazione Ultrablù.

Oltre alle 12 opere selezionate per i biglietti della Lotteria Italia, il Campione del mondo, Marco Tardelli, membro dell’Associazione Diplomatici, ha votato l’opera dell’artista dell’Associazione Missione Autismo Asti che parteciperà all’evento «Change the World» che si terrà presso la sede dell’ONU a New York.

«È un’iniziativa che colpisce al cuore – ha dichiarato Gianni Letta – il modo migliore per affrontare problemi seri che non sempre hanno trovato la comprensione capace di assicurare la soluzione giusta».

«La diversità per me è ricchezza, la ricchezza di colori che abbiamo visto oggi mi ha dimostrato che il mondo è fatto di sentimento ed emozione», ha concluso il noto attore Vincenzo Salemme.

PressGiochi