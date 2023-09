Lotteria Italia. Premiati i vincitori della terza edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”

Questa mattina presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati premiati i 12 disegni vincitori della terza edizione di “Disegniamo la fortuna con ADM” iniziativa che coinvolge artisti con disabilità nella realizzazione di disegni che, dopo una selezione da parte di una apposita commissione, sono stati stampati sui biglietti della Lotteria Italia 2023.

L’edizione di quest’anno è stata dedicata al tema “disabilità e musica”.

La Commissione giudicatrice, presieduta dall’attrice Anna Foglietta, che ha individuato i disegni, realizzati da artisti con disabilità, che saranno parte integrante del biglietto della Lotteria Italia 2023 è stata composta dall’architetto Stefano Boeri, la storica dell’arte Anna Mattirolo, il regista Federico Moccia, la ballerina e coreografa Maura Paparo, il ballerino e coreografo Garrison Rochelle e l’attore Michelangelo Tommaso.

Nel selezionare le opere vincitrici, la giuria ha tenuto conto del valore estetico, dell’originalità e del grado di complessità dei disegni, nonché del percorso creativo seguito e della tecnica utilizzata dai concorrenti.

Per ADM rinnovare questa proposta, che ha riscosso negli anni scorsi un costante successo, significa confermarsi in una sensibilità civica e in una costante attenzione e visibilità verso le associazioni del Terzo Settore che si dedicano quotidianamente all’integrazione delle persone con disabilità, ed anche sottolineare il suo impegno a difesa dei valori costituzionali dell’eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale.

Gli artisti sono stati coinvolti per il tramite degli Enti del Terzo settore aderenti all’iniziativa e impegnati nel favorire l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità: Associazione ANFFAS per Loro, Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo di Eboli, Fondazione Trentina per l’Autismo, Associazione di promozione sociale La Sonda su Marte, Fondazione Lega del Filo d’Oro, Fondazione Istituto Sacra Famiglia, Fondazione Sospiro, Special Olympics Italia, Associazione Ultrablù, Cooperativa sociale Agorà97, Associazione ANPAS Salerno, Cooperativa BE & ABLE, Fondazione Cervelli Ribelli Onlus, Fondazione Città della Speranza, Cooperativa Diaconia, Associazione OMPHALOS autismo e famiglie, Cooperativa Sociale Sant’Onofrio, Associazione Il Sogno di Geppetto, Fondazione Stefano e Angelo Donelli Onlus.

Dal mese di settembre, i biglietti della Lotteria Italia 2023, raffiguranti i disegni vincitori, sono disponibili per l’acquisto online e presso le rivendite autorizzate.

