Lotteria Italia. Il primo premio da 5 milioni va a Torino, ecco tutti i biglietti vincenti

E’ stato vinto a Torino il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Per Torino si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque già “centrato” vincite a sei zeri. Lo scorso anno è arrivato il premio da un milione di euro, uno dei cinque di prima categoria venduti in città negli ultimi venti anni. Da notare che la provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti quest’anno hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219mila si è passati a 226mila, con un incremento del 3,2%.

Il secondo premio da 2,5 milioni va al tagliando P 463112 venduto a Gonars (Udine). Il terzo premio da 1,5 milioni è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto in un distributore di benzina di Roma. Il quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto a Lucca e il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a Erba, in provincia di Como.

Tuttavia, per la Lotteria Italia quest’anno i biglietti venduti sono stati solo 6,7 milioni. Un record in negativo rispetto agli ultimi anni per quella che da sempre viene considerata la Lotteria più popolare del Paese. Fino ad oggi l’anno in cui erano stati venduti il minor numero di biglietti era stato il 2012, con 6,9 milioni. L’esclusione della Lotteria da divieto pubblicitario introdotto con il Decreto dignità evidentemente non ha aiutato.

Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti, con 1.324.870 ticket strappati, seguita dalla Lombardia con 1.145.490 di biglietti venduti. Solamente a Roma e provincia sono stati acquistati 1.035 di biglietti.

Ecco l’elenco completo di tutti i biglietti vincenti di PRIMA SECONDA E TERZA CATEGORIA:

PRIMA CATEGORIA

SERIE NUMERO VENDUTO A PROV. PREMIO €

O 005538 TORINO TO 5.000.000

P 463112 GONARS UD 2.500.000

N 121940 ROMA DISTRIBUTORE LOCALE RM 1.500.000

C 127922 LUCCA LU 1.000.000

p 370303 ERBA CO 500.000

SECONDA CATEGORIA

SERIE NUMERO VENDUTO A PROV. PREMIO €

C 497235 ROMA RM 100.000

L 064678 CASTELLARANO RE 100.000

E 237293 ROMA RM 100.000

E 235721 ROMA RM 100.000

N 221621 MOLFETTA BA 100.000

F 409216 SALERNO SA 100.000

D 133481 PAVIA PV 100.000

E 346697 TORINO DI SANGRO CH 100.000

P 431020 PALO DEL COLLE BA 100.000

P 412570 LAVIS TN 100.000

M 059274 RICCIONE RN 100.000

L 288423 TORINO TO 100.000

E 468061 FRASCATI RM 100.000

A 473573 TORTONA AL 100.000

M 160464 TRIESTE TS 100.000

P 475690 ROMA RM 100.000

N 065499 NAPOLI NA 100.000

M 003332 SALERNO SA 100.000

A 351631 PARMA PR 100.000

E 323839 PISCINA TO 100.000

TERZA CATEGORIA

SERIE NUMERO VENDUTO A PROV. PREMIO €

C 434354 PARMA PR 20.000

I 216510 ROMA RM 20.000

B 028354 SORA FR 20.000

A 071348 PALERMO PA 20.000

O 242663 FERRARA FE 20.000

G 459307 PESARO PU 20.000

D 346370 ROMA RM 20.000

G 222860 LECCE LE 20.000

A 231379 NAPOLI NA 20.000

E 067080 NAPOLI NA 20.000

N 255148 ROMA RM 20.000

B 373045 MILANO MI 20.000

D 146753 ROVERETO TN 20.000

P 333105 PISTOIA PT 20.000

E 448622 VARESE VA 20.000

M 373490 ROMA RM 20.000

B 453184 ROMA RM 20.000

G 368620 AZEGLIO TO 20.000

D 324628 ROMA RM 20.000

A 128814 GARAGUSO MT 20.000

O 293724 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN 20.000

L 272933 MUGGIO MB 20.000

M 428505 BELFORTE MONFERRATO AL 20.000

B 187169 FERRARA FE 20.000

B 388353 MIRABELLA ECLANO AV 20.000

P 130693 ROMA RM 20.000

P 003140 TORINO TO 20.000

P 474348 FERNO VA 20.000

P 474343 FERNO VA 20.000

E 336656 ROMA RM 20.000

G 471421 ROSIGNANO MARITTIMO LI 20.000

M 132553 TREDOZIO FC 20.000

F 467018 PARMA PR 20.000

Q 214708 MUGGIA TS 20.000

D 461757 SAN MARTINO SICCOMARIO PV 20.000

O 231207 TREVI PG 20.000

D 044903 PONTE NELLE ALPI BL 20.000

D 284536 RIMINI RN 20.000

P 329420 VERDELLO BG 20.000

D 474869 TIVOLI RM 20.000

D 472306 CASALECCHIO DI RENO BO 20.000

G 197979 PINEROLO TO 20.000

N 129927 ABANO TERME PD 20.000

D 292658 MILANO MI 20.000

C 153399 POZZAGLIO ED UNITI CR 20.000

M 425049 OSIMO AN 20.000

P 013390 CUGGIONO MI 20.000

P 221424 BONDENO FE 20.000

N 044530 MILANO MI 20.000

L 037951 ROMA RM 20.000

O 091984 VERONA VR 20.000

I 423936 PIETRASANTA LU 20.000

F 297635 VAREDO MB 20.000

A 076726 CASALECCHIO DI RENO BO 20.000

O 250788 VILLADOSSOLA VB 20.000

L 195316 NAPOLI NA 20.000

G 180081 TITO PZ 20.000

Q 054881 NOGAROLE ROCCA VR 20.000

G 018810 MODENA MO 20.000

Q 375130 VILLORBA TV 20.000

F 322101 ROMA RM 20.000

Q 066086 GIOVE TR 20.000

G 293774 GENOVA GE 20.000

F 495040 PALERMO PA 20.000

P 360068 MONTESILVANO PE 20.000

D 211022 GENOVA GE 20.000

L 341187 ROMA RM 20.000

L 485383 PESCARA PE 20.000

Q 374621 SALBERTRAND TO 20.000

B 068086 MAIDA CZ 20.000

A 256628 ROMA RM 20.000

G 133320 ROMA RM 20.000

Q 058891 DESENZANO DEL GARDA BS 20.000

G 008121 LUCCA LU 20.000

F 064531 ACIREALE CT 20.000

D 463234 CIVITAVECCHIA RM 20.000

A 467714 BERTINORO FC 20.000

B 184851 BOLOGNA BO 20.000

P 493989 MONTESARCHIO BN 20.000

C 070781 MONTALTO DI CASTRO VT 20.000

O 282957 ROMA RM 20.000

G 363609 SELLANO PG 20.000

E 083904 CAMPOGALLIANO MO 20.000

E 334190 ROMA RM 20.000

F 276937 PADOVA PD 20.000

G 351783 ROMA RM 20.000

F 152242 CATANIA CT 20.000

I 011322 GUARDIA PIEMONTESE CS 20.000

N 355534 VARESE VA 20.000

I 470724 PARMA PR 20.000

P 317081 CAPONAGO MI 20.000

E 464056 PALERMO PA 20.000

AA 004401 ONLINE 20.000

E 439076 PARMA PR 20.000

D 463885 TREVISO TV 20.000

B 421604 CINISI PA 20.000

B 031319 MILANO MI 20.000

O 451040 REZZATO BS 20.000

E 015714 ROMA RM 20.000

I 247688 MILANO MI 20.000

N 421237 BRENTINO BELLUNO VR 20.000

E 260292 PARMA PR 20.000

O 063010 SESTO SAN GIOVANNI MI 20.000

G 174052 NAPOLI NA 20.000

E 270536 BAGNO A RIPOLI FI 20.000

I 428554 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA VR 20.000

F 057942 MONTEFIASCONE VT 20.000

G 432062 ANTRODOCO RI 20.000

A 011582 LATIANO BR 20.000

B 093677 BARI BA 20.000

I 133923 GALLARATE VA 20.000

N 050334 PALERMO PA 20.000

M 488267 MILANO MI 20.000

F 430607 VERONA VR 20.000

P 213827 PADOVA PD 20.000

F 139463 GORIZIA GO 20.000

D 376954 NAPOLI NA 20.000

B 342228 APRICENA FG 20.000

A 431078 BOLOGNA BO 20.000

P 376480 MEDESANO PR 20.000

N 094517 MESTRINO PD 20.000

E 413993 GENOVA GE 20.000

E 149454 BENTIVOGLIO BO 20.000

L 458474 CASTELROTTO BZ 20.000

O 024679 NICHELINO TO 20.000

M 141756 MIGLIANICO CH 20.000

L 099589 FABRIANO AN 20.000

C 016517 PORTO VIRO RO 20.000

P 005152 CAVA DE TIRRENI SA 20.000

A 008061 FERMIGNANO PU 20.000

I 457980 NAPOLI NA 20.000

D 486306 BUCCINASCO MI 20.000

M 229629 ANAGNI FR 20.000

A 257612 CREMONA CR 20.000

Q 207348 CEFALU PA 20.000

D 062407 MONTESCAGLIOSO MT 20.000

B 210348 IMOLA BO 20.000

D 141109 VELLETRI RM 20.000

G 107109 PORDENONE PN 20.000

C 221758 GENOVA GE 20.000

C 295729 SOMMA LOMBARDO VA 20.000

G 386799 MUGGIA TS 20.000

B 128889 SARACENA CS 20.000

F 043290 BOLZANO BZ 20.000

P 366125 AOSTA AO 20.000

P 474346 FERNO VA 20.000

O 272981 ROMA RM 20.000

C 467905 AVELLINO AV 20.000

B 451744 NAPOLI NA 20.000

G 328401 TEANO CE 20.000

C 461522 ROMA RM 20.000

E 458402 BOLZANO BZ 20.000

O 464398 MILANO MI 20.000

Q 156353 ROMA RM 20.000

I 409670 ROMA RM 20.000

P 000036 MACERATA CAMPANIA CE 20.000

C 031354 SEVESO MB 20.000

I 348538 POMEZIA RM 20.000

P 123042 ROMA RM20.000

B 404258 LECCO LC 20.000

L 291870 SOAVE VR 20.000

G 264341 SAN GIOVANNI IN PERSICETO BO 20.000

D 314654 ROMA RM 20.000

Q 118246 ARQUATA SCRIVIA AL 20.000

O 002647 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE 20.000

L 249769 FABRO TR 20.000

I 332806 SPERLINGA EN 20.000

G 006414 GIULIANOVA TE 20.000

Q 264525 RAPALLO GE 20.000

G 457061 PARMA PR 20.000

I 008602 PERUGIA PG 20.000

E 221498 PADOVA PD 20.000

E 416520 ARDEA RM 20.000

B 247674 ZOLA PREDOSA BO 20.000

M 191721 BRENDOLA VI 20.000

D 494572 PIETRASANTA LU 20.000

O 402253 PONTE NELLE ALPI BL 20.000

N 466797 MOLFETTA BA 20.000

B 040057 ASTI AT 20.000

F 305210 PADERNO DUGNANO MI 20.000

