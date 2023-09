Lotteria Italia. Giovedì 28 la premiazione dei disegni vincitori della terza edizione di “Disegniamo la Fortuna con ADM”

Giovedì prossimo, 28 settembre, a Roma, presso la sede della Direzione Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno premiati i 12 disegni vincitori della terza edizione di “Disegniamo la fortuna con ADM” – iniziativa che coinvolge artisti con disabilità nella realizzazione di disegni che, dopo una selezione da parte di una apposita commissione, sono stati stampati sui biglietti della Lotteria Italia 2023.

“Disabilità e musica” questo è il tema scelto quest’anno per coinvolgere gli artisti con disabilità nel proporre un’opera d’arte figurativa che rappresenti i valori, le potenzialità educative e il talento umano.

Per ADM rinnovare questa proposta, che ha riscosso negli anni scorsi un costante successo, significa confermarsi in una sensibilità civica e in una costante attenzione e visibilità verso le associazioni del Terzo Settore che si dedicano quotidianamente all’integrazione delle persone con disabilità, ed anche sottolineare il suo impegno a difesa dei valori costituzionali dell’eguaglianza sostanziale e della solidarietà sociale.

La Commissione composta da personalità del mondo dell’arte, dello sport e dello spettacolo e presieduta dall’attrice Anna Foglietta, ha esaminato e valutato le opere pervenute.

Tra i disegni più significativi e rappresentativi, sono state selezionate le dodici opere vincitrici – visibili sul sito ADM (Home Pubblicazioni ed Eventi Disegniamo la fortuna Galleria delle opere realizzate dagli artisti con disabilità per “Disegniamo la fortuna con ADM”) – scelti tenendo conto dell’originalità, della creatività e della profondità del messaggio trasmesso.

PressGiochi