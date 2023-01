Lotteria Italia: ecco i 5 biglietti di prima categoria venduti a Roma, Parma e Bologna

Per la Lotteria Italia, l’Agenzia Accise Dogane Monopoli di Stato comunica le serie e i numeri dei primi cinque biglietti di prima categoria estratti ma non ancora abbinati ai premi.

Ecco quali sono: serie L 486158 venduto a Roma; serie E 004737 venduto a Roma; serie L 492408 venduto a Parma; serie D 271862 venduto a Bologna; serie L 349605 venduto a Fonte Nuova (Roma).

Il Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita, al termine della riunione, ha stabilito di attribuire 195 premi totali per un importo complessivo di 16 milioni e 211 mila euro per la Lotteria Italia di quest’anno. Sono 5 i premi di prima categoria: primo premio 5 milioni, secondo premio 2,5 milioni, terzo premio 2 milioni, quarto premio 1,5 milioni, quinto premio 1 milione. Sono dieci i premi di seconda categoria da 50 mila euro, mentre 180 sono quelli di terza categoria da 20 mila euro.

PressGiochi