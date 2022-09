Lotteria Italia: al via da oggi alla vendita dei biglietti

L’Agenzia Accise Dogane e Monopoli ha pubblicato oggi la determinazione direttoriale relativa all’indizione e regolamento della lotteria nazionale “Italia”, annunciando che la manifestazione 2022 è collegata alle trasmissioni televisive della R.A.I. “È sempre mezzogiorno!” e “Soliti Ignoti – Il ritorno”.

La lotteria nazionale “Italia” 2022, con inizio il 19 settembre 2022, si conclude il 6 gennaio 2023. Il biglietto della lotteria nazionale “Italia” 2022 prevede dodici rappresentazioni grafiche.

Il prezzo di vendita al pubblico di un biglietto è di euro 5,00. Ai biglietti cartacei è allegato un tagliando che, separato da apposita fincatura e non vendibile separatamente, consente la partecipazione all’attribuzione di premi giornalieri. Sul tagliando è presente un’area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta “Gratta qui”. Nell’area si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “È sempre mezzogiorno!”.

Lo stesso tagliando è riprodotto sul biglietto digitale, dove nell’apposita area è visibile il codice di 10 cifre da utilizzare per la partecipazione all’assegnazione dei premi.

Con il medesimo biglietto della Lotteria nazionale “Italia” si concorre, pertanto, oltre che all’assegnazione dei premi di cui all’articolo 7, anche all’assegnazione dei premi giornalieri di cui all’articolo 10. I codici estratti vincenti i premi di cui all’articolo 10 non partecipano alle successive estrazioni per l’assegnazione di detti premi.

È possibile acquistare i biglietti digitali della lotteria nazionale “Italia” 2022, a decorrere dal 19 settembre 2022 e fino al 3 gennaio 2023, attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it, reso disponibile dall’affidatario del servizio, nella quale è riportato il collegamento ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali della lotteria Italia, oppure nell’area a ciò dedicata sui siti web dei citati punti vendita a distanza. Per l’acquisto del biglietto digitale è necessario essere titolari di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati. L’accesso alla pagina del sito www.lotteria-italia.it avviene mediante connessione on line ovvero mediante connessione da mobile.

La distribuzione dei biglietti nella versione cartacea della lotteria nazionale “Italia” ai punti vendita

fisici è effettuata dall’affidatario del servizio fino alle ore 14,00 del 20 dicembre 2022. La distribuzione è effettuata, altresì, per il tramite di distributori locali anche successivamente a tale data.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli può fissare altra data al fine di assicurare la presenza dei biglietti nella rete di vendita. La vendita al pubblico può essere effettuata fino alle ore 21,00 del giorno 6 gennaio 2023.

Scarica la determina direttoriale

PressGiochi