Lotteria Italia 2026, ADM avvia l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) promuove, anche in occasione della Lotteria Italia 2026, l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”, con la quale si propone di coinvolgere soggetti integrati

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) promuove, anche in occasione della Lotteria Italia 2026, l’iniziativa “Disegniamo la fortuna con ADM”, con la quale si propone di coinvolgere soggetti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore, tramite la realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria citata.

Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria quale veicolo di trasmissione di messaggi e di valori solidaristici e di integrazione sociale, anche come espressione di un sogno personale o collettivo.

L’iniziativa prevede la celebrazione, attraverso il predetto bozzetto, del tema “Disabilità e Letteratura”, ispirato all’impegno profuso dagli enti del Terzo settore per favorire l’integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.

L’iniziativa si svolge secondo la procedura riportata nel presente Regolamento e prevede una cerimonia di proclamazione dei dodici disegni destinati ad essere riprodotti sui biglietti della Lotteria Italia 2026.

La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici, di integrazione sociale, anche in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità. Attraverso l’iniziativa si intende offrire ai citati enti l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.

Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti medesimi.

Termini e scadenze – 1. La domanda di iscrizione, unitamente ai bozzetti delle opere e all’informativa sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale, deve essere inviata entro le ore 23:59 del 22 maggio 2026. La selezione delle opere finaliste a cura della Commissione di valutazione avviene entro il 29 maggio 2026. L’Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini di cui ai commi precedenti, in base a preminenti esigenze organizzative connesse alla Lotteria Italia 2026.

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