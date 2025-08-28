Lotteria Italia 2025: via alla vendita dei biglietti dal 1° settembre, in palio premi fino a 5 milioni di euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha ufficializzato l’avvio della Lotteria Italia 2025, la storica manifestazione a premi che prenderà il via il 1° settembre 2025 con la messa in vendita dei biglietti e si concluderà, come da tradizione, il 6 gennaio 2026, giorno dell’estrazione finale.

La lotteria sarà nuovamente abbinata al programma televisivo “Affari Tuoi” in onda su Rai 1, durante il quale verranno comunicati i codici vincenti dei premi giornalieri e i biglietti estratti.

Biglietti cartacei e digitali

Il prezzo di ciascun biglietto resta fissato a 5 euro.

Saranno disponibili sia in versione cartacea – suddivisi inizialmente in 20 serie da 500.000 unità – sia in versione digitale, per un totale di 11 milioni di biglietti emessi nella prima fase.

Per la prima volta, la distribuzione prevede un’integrazione più ampia tra canali fisici e online, con la possibilità di acquistare i biglietti digitali tramite i punti vendita a distanza autorizzati, collegati al proprio conto di gioco.

Premi giornalieri

Anche quest’anno i biglietti daranno accesso a una doppia possibilità di vincita:

premi giornalieri da 10.000 euro , assegnati dal 22 settembre al 9 dicembre 2025 con estrazioni settimanali;

premi speciali da 20.000 euro, estratti il 15 dicembre e comunicati durante le puntate natalizie di Affari Tuoi.

Per partecipare sarà sufficiente inviare il codice del biglietto tramite telefono, SMS, sito ufficiale o App My Lotteries.

Premio speciale e prima categoria

Oltre ai premi giornalieri, il 6 gennaio 2026 è prevista l’estrazione di un premio speciale da 300.000 euro in diretta televisiva su Rai 1, prima della serata finale di Affari Tuoi.

La lotteria si concluderà con l’estrazione dei cinque premi di prima categoria, tra cui il primo premio da 5 milioni di euro, che verranno abbinati ai tradizionali “pacchi” nel corso di un gioco televisivo con ospiti famosi.

Modalità di riscossione

I vincitori avranno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del bollettino ufficiale sul sito ADM per richiedere il pagamento dei premi, presentando i biglietti cartacei o digitali integri e correttamente validati.

Il pagamento sarà gestito da Lotterie Nazionali S.r.l. attraverso i propri uffici o gli sportelli della banca tesoriera Intesa Sanpaolo.

Con questa nuova edizione, ADM conferma la formula tradizionale della Lotteria Italia, introducendo al tempo stesso elementi di innovazione nella distribuzione digitale e nella gestione dei premi giornalieri, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra gioco, intrattenimento televisivo e raccolta erariale.