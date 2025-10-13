Newsletter

13 Ottobre 2025 - 17:30

Lotteria Italia 2025: elenco dei biglietti vincenti dei premi giornalieri abbinati a “Affari Tuoi”

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco dei premi giornalieri della Lotteria Italia 2025 comunicati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi”. Sono i biglietti vincenti

13 Ottobre 2025

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato l’elenco dei premi giornalieri della Lotteria Italia 2025 comunicati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi”. Sono i biglietti vincenti da domenica 28 settembre 2025 a venerdì 10 ottobre 2025.

 

Per il pagamento del premio si ricorda di presentare soltanto il tagliando per la partecipazione all’assegnazione dei premi giornalieri. In caso di biglietto emesso in formato digitale, deve essere presentata la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata corrispondente all’acquisto del biglietto vincente.

Ai sensi della D.D. del 28 agosto 2025 n. 557996/RU ex art. n. 11, le richieste di pagamento dei premi, devono pervenire entro il termine di decadenza di centottanta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, www.adm.gov.it, del bollettino ufficiale delle estrazioni.

 

