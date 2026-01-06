Newsletter

06 Gennaio 2026 - 15:44

Lotteria Italia 2025: ADM annulla i biglietti danneggiati e smarriti prima della vendita

06 Gennaio 2026

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha disposto l’annullamento di una serie di biglietti della Lotteria Italia 2025 risultati danneggiati o smarriti prima della consegna ai punti vendita. È quanto stabilito da una determinazione dirigenziale firmata il 5 gennaio 2026.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo che disciplina le lotterie nazionali ad estrazione differita e fa seguito alle comunicazioni trasmesse il 2 gennaio 2026 da Lotterie Nazionali S.r.l., soggetto affidatario di alcune attività operative della Lotteria Italia 2025. Nelle note, la società ha segnalato all’Agenzia gli elenchi dei pacchi contenenti biglietti risultati danneggiati e quelli oggetto di smarrimento prima della distribuzione alla rete di vendita.

In base alla determinazione, i biglietti indicati negli allegati 1 e 2 vengono formalmente annullati:

  • quelli danneggiati per cause materiali;

  • quelli smarriti, in ogni caso, prima della consegna agli esercenti.

L’Agenzia precisa inoltre che, ai fini dell’estrazione finale, tutti i biglietti annullati devono essere considerati invenduti. Qualora dovesse essere estratto il numero di serie e il numero di uno di tali biglietti, l’estrazione sarà dichiarata nulla e ripetuta.

Il provvedimento, firmato dal dirigente Davide Diamare, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con efficacia a ogni effetto di legge.

PressGiochi

PressGiochi

