Lotteria Italia 2020. Premi comunicati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Soliti Ignoti – Il ritorno”

ADM pubblica i Premi comunicati nel corso della trasmissione di Rai Uno “Soliti Ignoti – Il ritorno” relativi alla Lotteria Italia 2020, settimana da lunedì 05/10/2020 a venerdì 25/12/2020.

Per il pagamento del premio si ricorda di presentare soltanto il tagliando relativo ai premi giornalieri comunicati durante la trasmissione“Soliti Ignoti – Il ritorno”. In caso di biglietto acquistato online si ricorda di presentare il promemoria di gioco. I premi dovranno essere reclamati entro e non oltre il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito www.adm.gov.it del Bollettino Ufficiale dell’estrazione della Lotteria Italia 2020.

PressGiochi