Lotteria degli scontrini: la partenza si avvicina

Come scrive Ilsole24ore, dall’inizio di luglio ne avremo una anche governativa. Finora se ne è parlato poco, meglio, dunque approfondire l’argomento. Sappiamo tutti che, dall’inizio dell’anno, lo scontrino elettronico è diventato obbligatorio ma, con l’avvio dell’estate, arriverà un “contentino” pubblico che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe servire a farci tornare il sorriso dopo tanti sacrifici e tante amarezze.

Scatterà, infatti, la “Lotteria dello scontrino” con premi fino ad un milione di euro. Grazie ai nuovi registratori telematici a disposizione di ogni esercizio commerciale, si potrà partecipare a questa “lotteria del Conte-bis” che, secondo l’esecutivo, dovrebbe avere un ulteriore vantaggio: essere una nuova arma anti-evasione.

La “riffa dello scontrino” sarà a partecipazione facoltativa: solo il cliente che comunicherà il proprio codice fiscale al commerciante potrà concorrere alle estrazioni che saranno trimestrali. A queste si aggiungerà la super-estrazione di fine anno che, come ogni Capodanno che si rispetti, sarà particolarmente ghiotta. La lotteria trimestrale assegnerà premi in denaro già consistenti (50 mila euro al primo classificato, 30 mila al secondo e 10 mila al terzo) mentre l’importo del superpremio finale raggiungerà la bella cifra di un milione di euro. Proprio come ai tempi d’oro quando tutti attendevamo il giorno dell’Epifania per sperare che ci facesse visita qualche Befana milionaria con il biglietto vincente.

Considerando che proprio a fine anno sarà varata la nuova manovra economica, con possibili stangate in vista, la “lotteria dello scontrino” potrebbe diventare davvero una specie di premio di consolazione per qualche fortunato che rappresenta l’intero esercito dei contribuenti italiani. Anche perché la prossima manovra rischia di essere particolarmente pesante, tra le promesse che il governo non potrà mantenere (come l’annunciato ribasso delle tasse) per la mancanza di quelle entrate in più che erano state messe in conto ed il peggioramento di tutto il quadro congiunturale anche per i contraccolpi del “coronavirus”.

Questa volta anche gli esercenti, al di là degli obblighi di legge, si faranno in quattro per distribuire a piene mani scontrini elettronici con i codici fiscali degli acquirenti perché, se per caso dovesse vincere un loro cliente, anch’essi avrebbero un premio in denaro dello Stato. Scommettiamo che, crisi o non crisi, ci sarà quest’anno un “boom” degli acquisti di Natale? Crisi o non crisi, mai come a dicembre, prima del classico “rien ne va plus”, faremo incetta di regali. Speriamo solo che non siano inutili.

