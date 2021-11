Lotta al gioco d’azzardo, il 2 dicembre iniziativa a Potenza

In occasione della seconda Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo che si celebrerà il prossimo 2 dicembre, la Regione Basilicata, su proposta dell’Osservatorio regionale G.A.P. ha organizzato la Marcia delle Istituzioni contro il gioco d’azzardo patologico che si terrà alle ore 10.30, in piazza dei Comuni a Potenza e che vedrà la partecipazione di oltre 80 Sindaci lucani. Le Istituzioni insieme per dare un messaggio di legalità e di contrasto a quella che è diventata una vera e propria piaga sociale.

L’iniziativa illustrata nel corso di una conferenza stampa dalla consigliera regionale della Lega, Dina Sileo che è anche presidente delegata dell’Osservatorio G.A.P., presenti l’assessore alla Salute Rocco Leone e il Sindaco di Marsicovetere, Marco Zipparri in rappresentanza dell’Anci.

“Il gioco d’azzardo patologico –ha detto Sileo – è definito nel Manuale diagnostico dei disturbi mentali come un futuro comportamento persistente e ricorrente, legato al gioco d’azzardo, che comporta disagio clinicamente significativo ed è collocato nella categoria dei disturbi correlati a sostanze e disturbi dell’addiction come dipendenza comportamentale. In Basilicata nel 2020 per la sola rete fisica, sono stati spesi 49,40 milioni di euro, circa il 62 per cento in meno rispetto ai 131,42 milioni spesi nel 2019. A determinare la drastica discesa sono state le chiusure del gioco fisico imposte dalle misure per la limitazione del contagio da covid 19. Le chiusure del gioco fisico, però, hanno alimentato il gioco online che in Basilicata è cresciuto del 65,6 per cento con 158.624 conti online attivi”.

“Il 3 dicembre 2019 – ha continuato – il Consiglio regionale della Basilicata, su mia iniziativa, ha approvato alla unanimità la proposta di legge ‘Istituzione della giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d’azzardo’ , fissando al 2 dicembre di ogni anno tale celebrazione con la finalità di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo patologico. Lo scorso anno è stato presentato il progetto #Crea&vinci, cui hanno partecipato gli studenti del liceo artistico Mario Festa Campanile di Melfi che hanno realizzato opere artistiche. Quest’anno viene lanciata la campagna di comunicazione #dipendosolodamestesso. L’invito, rivolto ai giovani e meno giovani, è quello di instaurare una sana relazione con il proprio sé, in un esercizio consapevole della responsabilità delle proprie scelte”.

“Questa dipendenza – ha detto l’assessore Leone – incide molto sugli equilibri sociali e vede coinvolte le fasce d’età più avanzate anche con situazioni economiche ai limiti della sopravvivenza e per questo attratte da facili guadagni. Il nostro lavoro deve esser globale, continuo e con messaggi forti per evitare che donne e uomini rovinino la loro vita e quella delle loro famiglie”.

“Una piaga sociale – ha detto il Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri in rappresentanza dell’Anci – che colpisce molto gli abitanti dei nostri centri. I due Comuni che hanno speso di più in scommesse sono Marsicovetere e Miglionico. E’ un allarme forte che viene dato a noi Sindaci ed è per questo che il 2 dicembre non sarà solo una giornata formale. Con la marcia silenziosa organizzata nella Piazza dei Comuni a Potenza, la presenza dei Sindaci starà a significare che la dipendenza dal gioco d’azzardo non conosce latitudini o longitudini. Siamo solo all’inizio di un percorso lungo ma siamo sulla strada giusta. Tra le iniziative che vogliamo mettere in campo anche giornate formative nelle scuole per educare i ragazzi che hanno un peso rilevante all’interno delle loro famiglie”.

