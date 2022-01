Loto Romania alla ricerca di un partner per avviare le scommesse sportive

CN Loteria Românã, la società operativa di Loto Romania, sta valutando la possibilità di espandere la propria offerta di prodotti verso scommesse sportive a quota fissa e online.

Loteria Românã, che è l’appaltatore esclusivo per le estrazioni a distanza e terrestri delle lotterie rumene, ha fissato una scadenza per il 31 gennaio per le proposte di cooperazione delle “parti interessate” per gestire le sue scommesse a quota fissa e le scommesse sportive online.

Le proposte devono includere dettagli sui portafogli dei clienti, sui sistemi di scommesse sportive e una panoramica iniziale di come funzionerebbe la partnership.

Le leggi sul gioco della Romania sono state aggiornate nel 2010 per consentire ai licenziatari di offrire servizi online, che sono regolati dall’Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Da allora l’autorità di regolamentazione ha concesso trenta licenze di scommesse sportive e casinò online di Classe 1 a operatori stranieri e nazionali.

Pressgiochi