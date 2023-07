L’operatore tedesco della lotteria WestLotto chiede regolamenti sulle loot box

Axel Weber, capo del gioco d’azzardo responsabile presso WestLotto, l’operatore della lotteria statale della Renania settentrionale-Vestfalia, chiede al Governo della Germania di esaminare l’introduzione di linee guida per l’uso delle

Weber ha notato le linee guida sulle loot boxes recentemente redatte dall’ente industriale britannico Ukie, suggerendo che anche la Germania avrebbe bisogno di misure simili. UK Interactive Entertainment ha pubblicato linee guida che raccomandano di limitare l’età dei bottini ai maggiori di 18 anni.

Ukie ha anche raccomandato di rendere le loot box completamente inaccessibili ai minori a meno che non siano stati abilitati da un genitore o tutore. Le sue 11 linee guida volontarie includono l’implementazione di controlli tecnologici per impedire l’accesso ai minori di 18 anni senza il consenso dei genitori. Propone inoltre azioni da intraprendere per aumentare la consapevolezza dei controlli.

Nel frattempo, l’uso di loot box in un gioco deve essere chiarito prima dell’acquisto o del download per consentire ai giocatori di essere pienamente informati. Ukie propone inoltre la creazione di un gruppo di esperti sulla garanzia dell’età nel settore dei videogiochi e l’impegno a politiche di rimborso indulgenti sulle loot box acquistate all’insaputa di un genitore o tutore.

Weber ha suggerito che la Germania “coglia questa iniziativa della Gran Bretagna come un’opportunità per continuare a promuovere la tutela dei minori e regole chiare”. Ha sottolineato che WestLotto “non chiedeva un divieto totale delle loot box”.

Tuttavia, ha affermato: “Il nostro compito sociale deve essere quello di proteggere i bambini e i giovani da elementi simili al gioco d’azzardo nei giochi e impedire loro di sviluppare comportamenti di gioco problematici già nell’adolescenza”.

Ha chiesto ulteriori ricerche sulle caratteristiche simili al gioco d’azzardo nei videogiochi. All’inizio di quest’anno, l’ente tedesco di classificazione dei videogiochi Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle ha iniziato a considerare la presenza di loot box al momento di decidere la classificazione per età dei giochi. Tuttavia, non esiste una regola ferrea sui bottini che limitano l’età.

