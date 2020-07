L’operatore romeno Superbet entra in IBIA

L’operatore di giochi al dettaglio e online Superbet ha aderito alla International Betting Integrity Association (IBIA). Superbet, fondata nel 2008, ha una crescente attività online internazionale ed è il maggiore operatore in Romania. Il marchio Superbet ora si inserirà nel sistema di monitoraggio e allarme globale unico di IBIA e trarrà vantaggio dalle misure di sicurezza e protezione aziendale della piattaforma. È il terzo operatore a entrare in IBIA nel 2020, dopo cinque nuovi membri nel 2019.

Khalid Ali, CEO dell’International Betting Integrity Association, ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a un’altra società nella lista crescente di operatori di IBIA. Superbet ha un’impronta dell’Europa centro-orientale particolarmente forte che rafforzerà in modo significativo la nostra copertura in quella regione”.

Ivan Gojic, Head Of In Play Trading di Superbet, ha dichiarato: “L’adesione di Superbet a IBIA è una parte importante della nostra espansione internazionale e dei continui investimenti in tecnologia e partnership che avvantaggiano al meglio le nostre ambizioni commerciali e obiettivi di gioco responsabile. IBIA si impegna a proteggere i prodotti sportivi e di scommesse, nonché i consumatori che godono di tali attività. Tali qualità corrispondono perfettamente agli obiettivi aziendali di Superbet e anche a quelli delle autorità preposte al rilascio delle licenze che stanno ponendo una crescente attenzione sul tipo di protezioni del mercato fornite da IBIA “.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse con licenza. È gestito dagli operatori per gli operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua piattaforma di monitoraggio e allarme è uno strumento anticorruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per lo scambio di informazioni con i principali regolatori dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore in forum di discussione politica di alto livello come il CIO, le Nazioni Unite, il Consiglio d’Europa e la Commissione europea.

PressGiochi