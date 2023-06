Loot Boxes: in Spagna se ne discute al Ministero della salute

Il 20 giugno 2023, presso la sede del Ministero della Salute spagnolo a Madrid, si è tenuta una sessione del Consiglio consultivo sul gioco responsabile. Questo incontro ha avuto come

Questo incontro ha avuto come unico punto della giornata, la presentazione di Mr. Leon Y. Xiao, PhD Fellow, Center for Digital Play, University of Copenhagen, sul fenomeno delle “Loot boxes” nel contesto internazionale.

Nella sua presentazione, il signor Leon Y. Xiao, uno dei maggiori esperti di videogiochi che ha concentrato la sua ricerca sul fenomeno delle “loot box” ha affrontato questo argomento con una descrizione dettagliata delle caratteristiche di questo tipo di prodotto, la sua assimilazione dal punto di vista strutturale ai giochi d’azzardo e ai principali tentativi di regolamentazione a livello internazionale.

Il professor Xiao ha evidenziato la mancanza di un’efficace regolamentazione delle loot box, l’insufficienza dei meccanismi di autoregolamentazione ad oggi messi in atto, e la necessità di applicare efficacemente gli strumenti normativi esistenti per evitare potenziali effetti dannosi che potrebbero derivarne utilizzo.

Nella sua presentazione, il professor Xiao ha valutato alcune possibili misure alternative da adottare da parte dei progettisti di videogiochi con loot box, nonché dai diversi attori coinvolti per preservare i minori e i gruppi più vulnerabili dal loro potenziale effetto di dipendenza.

