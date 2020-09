Loot box. Ue, Comm. IMCO: “Gli Stati membri analizzino la questione in maniera uniforme”

Le autorità di gioco d’azzardo devono intensificare la loro cooperazione per garantire che gli editori di videogiochi agiscano contro i mercati illegali che violano i loro termini e condizioni attraverso l’uso di loot box.

E’ quanto afferma la Commissione IMCO del Parlamento europeo in uno studio realizzato per indagare le connessioni tra loot box nei videogiochi e rischio di gioco d’azzardo.

Il dibattito pubblico sulle loot box finora ha ruotato principalmente attorno a somiglianze reali o percepite tra loot box e il gioco d’azzardo. Di conseguenza, molte autorità di gioco d’azzardo hanno iniziato a indagare la questione e a collaborare tra loro tanto che alcune di esse hanno adottato pareri o addirittura intrapreso azioni contro le loot box.

Le questioni chiave riguarda le scatole di bottino in cui può essere la ricompensa

convertita in denaro del mondo reale. Sebbene ciò non sia possibile per la maggior parte dei tipi di loot box, esistono mercati grigi su piattaforme di terze parti in cui vengono scambiati oggetti virtuali.



Il divieto delle loot box ai sensi della regolamentazione sul gioco d’azzardo (come in Belgio e nei Paesi Bassi) ha un impatto importante sul mercato unico dei videogiochi. Negli Stati membri in cui le loot box sono vietate, gli editori di videogiochi non possono commercializzare gli stessi giochi degli altri Stati membri e i giocatori non possono acquistare e giocare agli stessi giochi. Poiché la legislazione sul gioco d’azzardo è di competenza degli Stati membri dell’UE, tutti gli Stati dovrebbero sviluppare un approccio comune per evitare che il mercato dei videogiochi dell’UE diventi frammentato. Il fatto che le autorità nazionali di gioco d’azzardo siano cambiate

Le conclusioni sulla natura delle loot box, nonostante le somiglianze nelle loro definizioni legali nazionali di gioco d’azzardo, mostrano i limiti di un tale approccio nazionale.

Inoltre, le loot box sono un esempio specifico (anche se prominente) di problemi più generali legati alla progettazione di giochi problematici e ai metodi di monetizzazione in-game che possono apparire anche nei videogiochi indipendentemente dalle loot box. Poiché i modelli di business e gli elementi di design nel settore dei videogiochi si sviluppano rapidamente, concentrarsi in particolare sulla regolamentazione delle loot box comporta il rischio che sarà semplicemente sostituito da altri progetti di giochi e metodi di monetizzazione potenzialmente problematici in futuro e tale regolamentazione rimarrà indietro rispetto allo sviluppo tecnologico.

La Commissione quindi raccomanda di analizzare la questione oltre gli aspetti del gioco d’azzardo e affrontare il tema delle loot box da una più ampia prospettiva di protezione del consumatore.

