Loot box e app di gioco. Ires Piemonte: “Dinamiche simili a quelle del gioco d’azzardo”

I videogiochi dei cellulari come i gratta&vinci, alcuni di questi al loro interno avrebbero meccanismi simili a quelli del gioco d’azzardo. Dalle microtransazioni, alle loot box, sono tanti i tranelli nascosti in quelli che consideriamo semplici passatempo. A svelare il pericolo una ricerca condotta da Ires Piemonte durante la quale sono stati coinvolti 29 gamers piemontesi.

“Nelle meccaniche di alcuni videogiochi che sono destinati ai giovani, anche minorenni, sono stati introdotti meccanismi che risultano sovrapponibili alle dinamiche del gioco d’azzardo”, spiega Sara Rolando, di Eclectica che ha condotto la ricerca per conto di Ires. A finire nel mirino dei ricercatori le cosiddette loot box, ma anche i social casinò.

Le loot box (o casse o forzieri) sono premi acquistabili attraverso microtransazioni. Il giocatore può acquistare un forziere attraverso un pagamento in denaro e in cambio riceve oggetti virtuali utili per proseguire, ma il giocatore al momento dell’acquisto non sa quale oggetto troverà. “Queste meccaniche di gioco sono state indicate come troppo simili al gioco d’azzardo e per questo alcuni Paesi, come Gran Bretania e Olanda, sono state vietate. In Italia invece, nonostante l’Unione Europea abbia sollecitato i governi, il legislatore non si è ancora mosso”.

Il minore solo con il suo smartphone in mano potrebbe senza rendersene conto prendere dimestichezza e abituarsi a un meccanismo, quello dell’azzardo, che è nascosto all’interno del videogioco. “I gamers non hanno avuto dubbi nel catalogare le loot box o i social casinò come gioco d’azzardo. I decisori politici dovrebbero tenere conto delle percezioni dei ragazzi perché se loro percepiscono questi meccanismi come azzardo evidentemente la pratica di questi giochi potrebbe portare ad avvicinarli al gioco d’azzardo”.

“Alcuni gamers hanno raccontato che questi meccanismi li stavano portando ad avere una sorta di dipendenza. Lo stesso vale per le loot box che per alcuni sono attrattive, rendono il gioco divertente e spingono il giocatore a giocare di più perché c’è l’effetto sorpresa”.

PressGiochi