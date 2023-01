Londra. Prende il via l’edizione 2023 di EAG, “piena di opportunità”

L’edizione 2023 di EAG si è aperta ieri 10 gennaio dopo la cerimonia ufficiale del taglio del nastro intrapresa da una festa VIP di ex e attuali registi dello spettacolo che comprende Charles Henry, Roger Withers, Simon Thomas, John Bollom, Martin Burlin, Chris Haley, Jason Frost , Greg Wood, Tim Batstone, James Miller e Gabi Stergides.

Parlando al taglio del nastro, Charles Henry, che è stato direttore durante i giorni ATEI dello spettacolo, ha dichiarato: “Sono grato all’amministratore delegato di bacta John White per l’invito ad aprire l’EAG di quest’anno, che promette ancora una volta di essere un evento di grande successo per entrambi espositori e loro clienti. Anche se sono stato fuori dall’attività per molti anni, non ho perso i contatti con coloro che hanno seguito EAG o BACTA.

Henry ha aggiunto: “Credo che tutti gli espositori e i clienti traggano vantaggio da questa tradizione e tornino anno dopo anno per godersi questo evento annuale molto speciale. È un grande privilegio essere qui e, tagliando il nastro, dichiarare aperto l’EAG 2023″.

Martin Burlin, presidente di EAG, ha aggiunto: “EAG è una celebrazione di tutto ciò che è unico nel nostro settore, comprese le personalità chiave che hanno contribuito a guidarlo per molti, molti decenni. Oltre a rappresentare il posto migliore per sperimentare gli ultimi giochi che aumentano le entrate, trovare nuove idee per aumentare il numero di visitatori e fare rete con colleghi professionisti del settore, EAG 2023 include anche un programma di seminari gratuiti di sei partecipanti che copre una gamma di questioni incentrate sul business. Le nostre due nuove funzionalità dello spettacolo comprendono EAG Safer Gambling Hub e Bingo Hub sviluppati in collaborazione con la Bingo Association. Lo spettacolo offre agli operatori l’opportunità perfetta per pianificare l’anno a venire”.

EAG 2023 presenta 80 stand (+11% anno su anno), 72 espositori (+9%) che occupano 3.726 metri quadrati di superficie netta (+5%).

PressGiochi