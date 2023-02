Londra. Prende il via ICE 2023

Londra – Si apre questa mattina presso l’Excel Centre di Londra l’edizione 2023 di ICE London che riunice i rappresentanti del mondo b2b del gioco d’azzardo proveniente da tutto il mondo. Come ogni anni l’Italia è ampiamente rappresentata essendo uno dei mercati più importanti d’Europa per quanto riguarda sia il settore del gioco terrestre che quello online.

Incontriamo durante l’inaugurazione Stuart Hunter, amministratore delegato di Clarion Gaming che anticipa a PressGiochi cosa potremo aspettarci nei prossimi giorni e ci spiega quanto è grande davvero l’esposizione di quest’anno.

“La nuova edizione di ICE che si apre oggi sarà la più grande mai registrata con 51.466 mq di superficie netta. L’industria nel suo senso più ampio occupa tutte le sale espositive del lato nord e sud, ogni sala riunioni e tutto l’International Conference Center dell’ExCeL che ospita ICE VOX, il World Regulatory Briefing e l’International Casino Conference, tenuto ieri.

Avere così tanti dei marchi di maggior successo al mondo da ogni verticale di gioco e da ogni giurisdizione tutti insieme in un unico posto è un’opportunità fenomenale da non perdere per tutti i rappresentanti del settore del gioco d’azzardo.

Ogni parametro che usiamo per misurare uno spettacolo è in territorio positivo e prevedo che l’umore rifletterà l’entusiasmo che deriva dall’avere l’industria, di nuovo insieme e in unità”.

Quanto è internazionale questa edizione di ICE e quanto è importante la partecipazione dall’Italia?

“Vorrei iniziare confermando quanto siamo lieti di accogliere i rappresentanti dell’industria italiana sia per quanto riguarda coloro che si sono registrati come visitatori che per i nostri espositori.

In totale saranno presenti espositori che rappresenteranno un record di 68 nazioni/giurisdizioni di gioco. La cifra è in aumento rispetto al precedente best of 65 fissato nel febbraio 2020, l’ultima edizione di ICE pre-COVID.

La distribuzione globale dei 623 espositori che saranno a ICE 2023 si estende dall’Italia all’India, dall’Argentina all’Australia, da Macao al Messico e dall’Ucraina agli Stati Uniti. Nessun’altra mostra nello spazio del gioco può avvicinarsi all’internazionalismo di ICE. Avere 68 nazioni rappresentate dalla nostra comunità di espositori significa che i visitatori sono immediatamente parte di quella che è un’esperienza globale con accesso unico agli innovatori di gioco più intelligenti provenienti da ogni angolo del mondo. Ci sono pochissime fiere di scala in qualsiasi settore industriale in grado di confrontarsi con tali credenziali internazionali e rivendicare legittimamente di essere un evento “globale” o “mondiale”. Una volta che un evento viene riconosciuto come genuinamente internazionale, le parti interessate, inclusi marchi, autorità di regolamentazione, associazioni di categoria, gruppi di media e organismi strategici a livello di settore, concentrano le loro attività di conseguenza. La ricerca che abbiamo intrapreso ha dimostrato che per molte persone ICE e lo show gemello iGB Affiliate London iniziano effettivamente la domenica precedente e finiscono il sabato successivo.

In questa settimana abbiamo calcolato che oltre 100 eventi del settore si svolgeranno al di fuori degli orari dello spettacolo, fornendo una nuova e avvincente prospettiva sul motivo per cui ICE e iGB Affiliate London sono così influenti e importanti per l’industria mondiale”.

Quale profilo avrà il gioco d’azzardo più sicuro in fiera?

“La Consumer Protection Zone (CPZ) è apparsa per la prima volta nello show floor di ICE London nel 2018, quando ha ospitato otto espositori che comprendevano un mix di fornitori di tecnologia e enti di beneficenza per il gioco d’azzardo più sicuri.

Da allora, è cresciuto di dimensioni e ha adottato una nuova posizione di alto profilo, adiacente al viale centrale dell’ExCeL London. I 20 espositori includono gli enti di beneficenza, le strutture di trattamento e le organizzazioni no profit a cui regaliamo lo spazio insieme alle organizzazioni commerciali, inclusi i fornitori di strumenti, soluzioni e tecnologie per il gioco responsabile. L’elenco completo degli espositori di CPZ comprende Gambling Commission, Focal Research, Casino Guru, Future Anthem, Department of Trust, Mindway AI, Epic Gaming, LexisNexis, Rightlander, IGT, SG: Certified, W2, Crucial Compliance, GamCare, YGAM, Gordon Moody, Gamstop, BetKnowmore, Responsible Gaming Council e National Center Problem Gaming.

La CPZ è stato riconosciuto dal settore ai Global Regulatory Awards 2022, dove ha vinto la categoria Responsible Approach to Advertising/Marketing ed è molto apprezzato in tutto il settore internazionale ed è la funzione di riferimento per chiunque voglia conoscere le ultime idee e sviluppi

nel gioco d’azzardo più sicuro. Come ha affermato Jonna Danlund, Head of Sustainability, Betsson Group, è essenziale che l’industria lavori insieme per promuovere il gioco responsabile e mostrare il lavoro che viene svolto poiché è fondamentale per la sostenibilità a lungo termine dell’industria e il benessere di clienti. È un punto focale per molti visitatori e il suo continuo successo dimostra quanto sia importante il gioco d’azzardo sicuro per il settore”.

Qual è il background della nuova funzionalità dedicata al settore street?

“Ove possibile, lavoriamo in collaborazione con l’industria e siamo stati contattati dal Gambling Business Group per creare un servizio in fiera dedicato al settore di strada.

Noi li abbiamo ascoltati e abbiamo collaborato con il GBG per dare vita alla loro visione. Ospiteremo un programma di attività che si occupano di questioni chiave, tra cui il lavoro di vasta portata intrapreso dagli operatori sulla fornitura di gioco d’azzardo responsabile, l’uso della tecnologia nelle operazioni di strada, compresi i pagamenti digitali e l’implementazione del riconoscimento facciale, reclutamento, fidelizzazione e sviluppo del personale, l’uso delle moderne discipline di vendita al dettaglio per migliorare il percorso del cliente, nonché questioni pratiche relative alle licenze e alla legge. So che il Gambling Business Group cercherà di incontrare le agenzie governative che si occupano del settore e inviterà i numerosi regolatori internazionali che partecipano all’ICE London a interagire con i leader aziendali attivi nel settore street”.

ICE ha aperto la strada in termini di presentazione delle opportunità per l’industria negli eSport: come saranno rappresentati gli eSport in fiera?

“L’ICE Esports Arena ospiterà la squadra tutta al femminile della serie ShEsports Cup che gareggerà e affronterà i visitatori dell’ICE che valuteranno le loro possibilità nell’iconico gioco FIFA EA SPORTS.

Un obiettivo fondamentale quando abbiamo lanciato l’Esports Arena all’ICE era aiutare i professionisti del settore del gioco d’azzardo a comprendere le dinamiche dello sport e le opportunità di sviluppo del business che esistono al suo fianco. Gli eSport continuano a crescere a un ritmo esponenziale e uno degli argomenti chiave è la diversità. Fornendo una piattaforma al team di The ShEsports Cup, vogliamo mostrare ai visitatori quanto sta diventando diverso il settore e cosa significa in termini di ampliamento del pubblico internazionale di giocatori e spettatori di eSports”.

Dicci qualcosa in più sulle conferenze ICE VOX.

“ICE VOX è composto dalle nostre due conferenze leader a livello mondiale: il World Regulatory Briefing (WRB) e l’International Casino Conference (ICC), oltre a quattro masterclass approfondite.

Il nuovo formato di masterclass è stato introdotto nel 2022 ed è stato migliorato nel 2023 per offrire contenuti esclusivi e un’esperienza ICE più completa. Le masterclass sono eventi mirati, di natura partecipativa, di dimensioni contenute e focalizzati sui segmenti che rappresentano. Gli argomenti della Masterclass comprendono “Modernizzare le lotterie”, “Migliorare il percorso del cliente iGaming”, “Entrare in nuovi mercati” e “L’evoluzione del gioco d’azzardo più sicuro”.

Quali settori del gioco saranno maggiormente rappresentati tra gli espositori di ICE e quanto è importante la presenza degli operatori di pagamento?

“ICE attira espositori di tutte le dimensioni, coprendo ogni singolo verticale di gioco disegnato da ogni giurisdizione.

Dovrei aggiungere che oltre a fornire una casa professionale per i principali marchi del settore, il nostro programma Pitch ICE offre alle start-up l’opportunità di mostrare le loro soluzioni e approcci innovativi di fronte agli investitori e ai visitatori che partecipano a ICE London. 12 aziende di successo si sono assicurate un pod gratuito sul Pitch ICE Pavilion per tutta la durata dello spettacolo e l’opportunità di salire sul palco ICE e presentarsi a potenziali investitori. Siamo lieti di poter ospitare imprese in fase di avviamento e, se possibile, di aiutarle a diventare i grandi attori del futuro”.

Infine, cosa vuoi dire agli operatori italiani e ai lettori di PressGiochi?

“Da un punto di vista aziendale, il feedback che stiamo ricevendo è che lo spettacolo fornirà una piattaforma per tutta una serie di questioni, inclusi i progressi nel gioco d’azzardo più sicuro e la protezione dei consumatori, l’interfaccia tra regolamentazione e tecnologia, l’uso della tecnologia per ridurre il personale su un

casino floor, web3, elaborazione dei pagamenti tramite blockchain, uguaglianza, diversità e inclusione nello spazio di gioco, oltre ai 3.000 lanci di prodotti che stiamo anticipando. Nel complesso, sebbene ICE London 2022 sia stato un enorme successo, nulla può essere paragonato al ritorno di un’edizione su vasta scala di ICE con tutti i principali marchi di fornitori del settore terrestre. Avere ExCeL che esplode con la creatività e l’energia che guida l’industria del gioco internazionale è una prospettiva fantastica. Un ICE dinamico a grandezza naturale nelle sue date tradizionali è qualcosa che tutti gli operatori del settore attendevano e penso che ICE riuscirà a celebrare il settore e renderlo così speciale”.

Cristina Doganini – PressGiochi