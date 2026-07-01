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Londra ospita iGB L!VE 2026: al via l’appuntamento internazionale per il mondo dell’iGaming

Ha preso il via oggi 1° luglio l’edizione 2026 di iGB L!VE, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’industria dell’iGaming presso l’ExCeL London. Per due giorni operatori, concessionari, affiliati, sviluppatori,

01 Luglio 2026

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Ha preso il via oggi 1° luglio l’edizione 2026 di iGB L!VE, uno dei principali eventi internazionali dedicati all’industria dell’iGaming presso l’ExCeL London. Per due giorni operatori, concessionari, affiliati, sviluppatori, fornitori di tecnologie e servizi, aziende di pagamento ed esperti di compliance si confronteranno sulle principali sfide e opportunità del settore.

Dopo il trasferimento a Londra, la manifestazione rafforza il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per il business del gioco online. L’edizione 2026 ospita oltre 200 espositori internazionali e punta ad accogliere più di 15.000 visitatori, con l’obiettivo di superare il record di partecipazione registrato nel 2025, prima edizione organizzata nella capitale britannica. Il programma combina area espositiva, conferenze e incontri di networking, riunendo tutte le componenti dell’ecosistema dell’iGaming.

L’edizione 2026 si apre con un focus su tre temi chiave: regolamentazione, intelligenza artificiale ed espansione dei mercati. Tra gli appuntamenti della prima giornata figurano l’Africa Summit, dedicato ai mercati di Nigeria, Kenya, Sudafrica, Etiopia e Ghana, con approfondimenti sul coordinamento normativo, sui sistemi di pagamento, sulla cooperazione tra autorità di regolazione e sulle opportunità di crescita di un mercato africano sempre più integrato.

Ampio spazio è riservato anche all’innovazione e allo sviluppo del settore, con lo Startup Accelerator, dedicato alle imprese emergenti, la competizione Pitch iGB, che mette in contatto startup, investitori e partner strategici, e il World Gaming M&A Summit, appuntamento dedicato alle operazioni di fusione e acquisizione che coinvolge alcuni dei principali investitori e advisor dell’industria.

Completano il programma la Sustainable Gambling Zone, area dedicata alle migliori pratiche per il gioco responsabile e alla tutela dei consumatori, e gli iGB Affiliate Awards, che premiano le migliori realtà dell’affiliate marketing internazionale.

Nel corso delle conferenze trovano spazio anche approfondimenti sulla lotta al gioco illegale. Tra i panel in programma figurano sessioni dedicate all’impatto del mercato non autorizzato sull’intero ecosistema dell’iGaming, con la presentazione di una ricerca realizzata da Entain, e un confronto sulle priorità della Gambling Commission britannica in materia di contrasto all’illegalità, gestione del rischio finanziario e cooperazione internazionale.

Il programma include inoltre una presentazione dell’autorità francese ANJ sull’utilizzo di algoritmi per individuare comportamenti di gioco eccessivo attraverso l’analisi dei dati dei giocatori, oltre a un dibattito dedicato al rapporto tra fiscalità, canalizzazione della domanda e sostenibilità dei mercati regolamentati.

 

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