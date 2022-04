Londra, International Casino Conference. Jaldung: “Casinò tra i settori più colpiti dalla pandemia. Nel gioco online seguire il modello Svizzera”

Come di consueto, si è tenuta oggi a Londra l’International Casino Conference, l’evento organizzato dall’European Casino Association che inaugura l’apertura di Ice London.

L’ICE è sempre stato uno degli eventi più importanti nel calendario annuale dell’industria europea dei casinò terrestri, ma quest’anno è particolarmente significativo- ha esordito Per Jaldung, presidente di Eca. “Incontrarsi a Londra dopo due anni di distanza è davvero speciale. Riconoscendo ciò, l’ECA si congratula con Clarion Gaming per il coraggio e la determinazione nel presentare l’evento di quest’anno di fronte all’estrema incertezza e alle ovvie sfide. Tuttavia, è di vitale importanza per un settore che è orgoglioso di un servizio clienti esemplare e di giochi socialmente connessi, che ci incontriamo, come abbiamo sempre fatto, di persona all’ICE London.

Per questo, eventi come ICE sono vitali in quanto illuminano il percorso da seguire, guidando l’innovazione, presentando nuove tecnologie per garantire che i casinò terrestri continuino a essere coinvolgenti, eccitanti e rilevante per il pubblico dei casinò sia ora che in futuro. Dopo uno dei periodi più difficili mai affrontati dai casinò in Europa, la sfida di stabilizzare e ricostruire l’attività non ricade solo sui membri dell’Associazione europea dei casinò, ma su tutti noi presenti oggi.

Impatto del Covid sui casinò in Europa – Gli studi sull’impatto economico dell’ECA nel 2020 e nel 2021 hanno evidenziato il fatto che i casinò tradizionali sono stati i più colpiti tra tutti i settori del gioco poiché i governi nazionali hanno risposto con misure drastiche per frenare la diffusione del Covid-19. Chiusure, restrizioni e riduzioni dell’offerta di gioco ha dimezzato i ricavi dei membri nel 2020 e ha continuato nel 2021 con il casinò europeo medio chiuso per oltre 150 giorni lo scorso anno. La resilienza del settore è stata messa a dura prova. Le entrate dei giochi da casinò tradizionali nel 2020 sono diminuite del 47,7% rispetto ai livelli pre-pandemia del 2019. Quasi metà. Se è vero che i membri hanno sperimentato gli effetti economici della pandemia in misura diversa, con il Lussemburgo, ad esempio, che ha riportato un impatto negativo del 5,2%, tale risultato si è rivelato un valore anomalo rispetto agli impatti molto più significativi osservati in Austria, Francia, Grecia, Lettonia, Svezia e molti altri paesi, in cui i ricavi sono diminuiti di oltre il 50 per cento.

Il 2021 è stato un anno misto rispetto al 2020, ma è molto chiaro che l’impatto della pandemia ha continuato a incidere profondamente nel settore dei casinò terrestri; in 10 paesi, le entrate dei giochi da casinò sono aumentate in media di appena il 2,9% nel 2021, rispetto al 2020, che era già uno degli anni più deboli nella storia dei casinò europei. In altre parole, la ripresa del settore nel suo complesso è stata molto ridotta, sebbene si siano osservate variazioni significative tra i paesi. Alcuni paesi hanno registrato un miglioramento dei ricavi nel 2021 rispetto all’anno precedente, ma Austria, Francia, Lettonia e Svizzera hanno registrato ricavi inferiori rispetto ai dati del 2020.

Negli Stati Uniti, invece, i casinò commerciali terrestri hanno registrato ricavi record annuali da slot machine tradizionali e giochi da tavolo nel 2021; un aumento del 67,7% rispetto al 2020, secondo l’American Gaming Association.

In media, i casinò tradizionali in Europa hanno ricevuto il 55% di visite in meno nel 2021 rispetto al 2019. Austria, Francia, Grecia e Svezia hanno tutte riportato un calo di oltre il 60% delle visite totali rispetto ai dati pre-pandemia. L’impatto della pandemia sull’industria dei casinò terrestri è in netto contrasto con il settore dei casinò online regolamentato a livello nazionale o del settore dei giochi online in Europa.

Gioco online – Secondo i dati aggregati da VIXIO GamblingCompliance, le entrate dei giochi da casinò online su 13 mercati regolamentati in Europa sono cresciuti in media del 52,5% nel 2020 rispetto al 2019, e poi di un ulteriore 54,1% nel 2021 rispetto al 2020. I dati di VIXIO hanno esaminato esclusivamente l’industria del gioco d’azzardo online regolamentata e faccio questa distinzione per evidenziare il devastante tsunami che gli operatori illegali, non debitamente autorizzati, hanno creato in Europa. Gli operatori online illegali sfruttano i giocatori senza regolamentazione o controllo come parte di quella che noi, l’ECA, consideriamo una truffa riuscita perpetrata dai cosiddetti titolari di licenza europei che operano sia all’interno che all’esterno dell’UE. Non esiste una licenza di gioco paneuropea. Tutte le sentenze della Corte di Giustizia Europea hanno più volte chiarito che queste licenze sono, al massimo, sufficienti per offrire giochi all’interno dei loro paesi di emissione. Questo è uno stato di cose che non è più sostenibile né sopportabile. Le autorità di regolamentazione del nostro settore svolgono i loro ruoli con il massimo rigore e un attento controllo rivolto agli operatori debitamente autorizzati, ma sembrano non disporre di strumenti efficaci per fermare questo “snatch and grab” di coloro che operano nello spazio del gioco illegale online. L’esposizione di queste pratiche è in cima all’agenda del settore regolamentato. I membri dell’ECA chiedono una lotta efficace contro le offerte di gioco online senza licenza, come già attuato oggi dalle autorità finanziarie, di gioco e di polizia dei singoli paesi europei, per quanto riguarda la lotta ai casinò terrestri privi di licenza e ai fornitori di VLT.

Detto questo, – ha concluso il presidente – voglio sottolineare il punto che l’ECA non è contro il gioco d’azzardo online, ma solo il gioco d’azzardo online senza licenza e illegale come esiste oggi. In effetti, un recente sondaggio tra i membri ha rivelato che oltre il 60% dei nostri membri è già coinvolto direttamente o indirettamente nel funzionamento di casinò online debitamente autorizzati in conformità con le normative nazionali. Il modello ristretto della Svizzera, in cui solo i casinò terrestri autorizzati possono offrire un’offerta online, è fortemente approvato dall’ECA come una via da seguire per gli Stati membri dell’UE.

I casinò membri dell’ECA garantiscono di portare avanti gli elevati standard di gioco, intrattenimento, conformità e affidabilità nei confronti di tutte le parti interessate anche al settore del gioco online. Che per noi è solo un altro canale distributivo e NON un altro settore.

È convinzione dell’ECA che i casinò tradizionali debbano avere libero accesso al settore online. Un gruppo di lavoro di nuova costituzione composto da membri del consiglio di amministrazione dell’ECA sta lavorando per portare a compimento questo obiettivo. L’accesso dei membri dell’ECA ai canali di distribuzione online dei giochi da casinò è una necessità per un settore che garantisce più di 50.000 posti di lavoro in Europa.

I casinò fanno parte dell’industria dell’intrattenimento e del turismo nella miriade di ambienti e luoghi in cui operiamo. Come parte integrante del settore dei servizi, formiamo e impieghiamo migliaia e migliaia di persone in tutti i vari aspetti dei nostri casinò, che si tratti di giochi, gastronomia, hotel o eventi. La catena del valore di casinò è fortemente orientato al territorio e continuiamo a dare un contributo significativo all’arricchimento fisico e culturale delle nostre sedi. Parte integrante di questo, il gioco responsabile non è un messaggio di pubbliche relazioni.

Come ultima nota importante, vorrei sottolineare il lavoro dei nostri colleghi in tutta Europa a sostegno del popolo ucraino. Non solo abbiamo dimostrato la nostra solidarietà, ma abbiamo raccolto fondi e dedicato ore del personale a sostenere iniziative che fanno davvero la differenza”.

