Lonato del Garda (BS): minorenne sorpreso in un centro scommesse, la Polizia dispone la chiusura per 10 giorni

A conclusione di una serie di attività congiunte tra la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brescia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate a garantire il rispetto della legalità ed a prevenire e reprimere il gioco illegale – fenomeno, questo, che ha concrete ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che sulla salute dei minori e delle persone afflitte da ludopatia – è stata disposta l’ immediata chiusura di un centro scommesse e videolottery situato nel comune di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Nello specifico gli Agenti hanno svolto accertamenti sulla regolarità delle attività di gioco, con particolare attenzione alla presenza di minori all’interno delle Sale scommesse. Ed è proprio in questo contesto che i Poliziotti ed il Personale della Agenzia delle Dogane, durante il sopralluogo, hanno notato un giovane minorenne uscire rapidamente dal Centro Scommesse; costui, alla vista della Polizia, tentava di disfarsi della ricevuta di una scommessa calcistica appena effettuata, gettandola in un cestino in maniera tale da non farsi vedere.

Il ragazzo, assai agitato per la situazione ed informato della presenza delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso la scena, ammetteva l’accaduto. La stessa titolare del Centro Scommesse, presente sul posto, ammetteva a sua volta di non aver controllato il documento di identità del minore.

Nel corso della stessa verifica è inoltre emerso che la dipendente in servizio era priva dell’attestato obbligatorio richiesto per la gestione del rapporto con clienti potenzialmente affetti da ludopatia. Quella accertata in tale contesto rappresenta una grave violazione, in quanto la normativa vigente sul gioco d’azzardo è tassativa nel vietare anche il solo l’ingresso di minori all’interno di esercizi ove si raccolgono scommesse, ed a maggior ragione il loro coinvolgimento in qualunque attività del gioco.

A fronte delle gravi violazioni riscontrate, è stata pertanto emessa l’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale, così come previsto dalla normativa vigente in materia di giochi e scommesse. Il Provvedimento avrà la durata di 10 giorni.

“Le ludopatie rappresentano un problema sociale di cui spesso si parla poco, e che invece andrebbe affrontato in modo deciso, con la massima determinazione e sinergia di interventi da parte di Pubbliche Amministrazioni ed Associazioni –ha tenuto a sottolineare il Questore Sartori –.Quasi ogni giorno ricevo richieste di aiuto da parte di mogli, figli, genitori o parenti in genere, disperati perché il marito, il figlio, il fratello o quant’altri sta dilapidando al gioco tutte le entrate della famiglia, privandola dei più elementari mezzi di sostentamento.

Il monitoraggio delle Sale Gioco e Scommesse che effettuiamo sistematicamente diventa quindi essenziale non solo per verificare la corretta gestione in base alle norme di legge, ma anche e soprattutto per prevenire e contrastare il dilagare delle ludopatie; serve inoltre ad individuare eventuali situazioni di abuso o di vulnerabilità da parte dei giocatori, e ad agire tempestivamente per evitare che questi problemi diventino sempre più gravi. È importante che questo monitoraggio venga effettuato in modo trasparente e continuativo, coinvolgendo anche la comunità locale e le associazioni che si occupano di prevenire e contrastare questa vera e propria piaga sociale”.

PressGiochi