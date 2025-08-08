Newsletter

08 Agosto 2025 - 10:08

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

Lonato del Garda (BS): minorenne sorpreso in un centro scommesse, la Polizia dispone la chiusura per 10 giorni

A conclusione di una serie di attività congiunte tra la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brescia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate a garantire il

08 Agosto 2025

Share the post "Lonato del Garda (BS): minorenne sorpreso in un centro scommesse, la Polizia dispone la chiusura per 10 giorni"

Print Friendly, PDF & Email

A conclusione di una serie di attività congiunte tra la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brescia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, finalizzate a garantire il rispetto della legalità ed a prevenire e reprimere il gioco illegale – fenomeno, questo, che ha concrete ricadute sull’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che sulla salute dei minori e delle persone afflitte da ludopatia – è stata disposta l’ immediata chiusura di un centro scommesse e videolottery situato nel comune di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Nello specifico gli Agenti hanno svolto accertamenti sulla regolarità delle attività di gioco, con particolare attenzione alla presenza di minori all’interno delle Sale scommesse. Ed è proprio in questo contesto che i Poliziotti ed il Personale della Agenzia delle Dogane, durante il sopralluogo, hanno notato un giovane minorenne uscire rapidamente dal Centro Scommesse; costui, alla vista della Polizia, tentava di disfarsi della ricevuta di una scommessa calcistica appena effettuata, gettandola in un cestino in maniera tale da non farsi vedere.

Il ragazzo, assai agitato per la situazione ed informato della presenza delle telecamere di sorveglianza che avevano ripreso la scena, ammetteva l’accaduto. La stessa titolare del Centro Scommesse, presente sul posto, ammetteva a sua volta di non aver controllato il documento di identità del minore.

Nel corso della stessa verifica è inoltre emerso che la dipendente in servizio era priva dell’attestato obbligatorio richiesto per la gestione del rapporto con clienti potenzialmente affetti da ludopatia. Quella accertata in tale contesto rappresenta una grave violazione, in quanto la normativa vigente sul gioco d’azzardo è tassativa nel vietare anche il solo l’ingresso di minori all’interno di esercizi ove si raccolgono scommesse, ed a maggior ragione il loro coinvolgimento in qualunque attività del gioco.

A fronte delle gravi violazioni riscontrate, è stata pertanto emessa l’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale, così come previsto dalla normativa vigente in materia di giochi e scommesse. Il Provvedimento avrà la durata di 10 giorni.

“Le ludopatie rappresentano un problema sociale di cui spesso si parla poco, e che invece andrebbe affrontato in modo deciso, con la massima determinazione e sinergia di interventi da parte di Pubbliche Amministrazioni ed Associazioni –ha tenuto a sottolineare il Questore Sartori –.Quasi ogni giorno ricevo richieste di aiuto da parte di mogli, figli, genitori o parenti in genere, disperati perché il marito, il figlio, il fratello o quant’altri sta dilapidando al gioco tutte le entrate della famiglia, privandola dei più elementari mezzi di sostentamento.

Il monitoraggio delle Sale Gioco e Scommesse che effettuiamo sistematicamente diventa quindi essenziale non solo per verificare la corretta gestione in base alle norme di legge, ma anche e soprattutto per prevenire e contrastare il dilagare delle ludopatie; serve inoltre ad individuare eventuali situazioni di abuso o di vulnerabilità da parte dei giocatori, e ad agire tempestivamente per evitare che questi problemi diventino sempre più gravi. È importante che questo monitoraggio venga effettuato in modo trasparente e continuativo, coinvolgendo anche la comunità locale e le associazioni che si occupano di prevenire e contrastare questa vera e propria piaga sociale”.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Lonato del Garda (BS): minorenne sorpreso in un centro scommesse, la Polizia dispone la chiusura per 10 giorni

IGT PlaySports sigla un accordo con Corporación Caliente team per offrire scommesse sportive al dettaglio in Messico e in America Latina

Quigioco.it e Light & Wonder: la nuova collaborazione

NOVOMATIC Italia ottiene la certificazione G4 per 5 società del Gruppo: un riconoscimento internazionale per l’impegno nel responsible gaming

SuperEnalotto: realizzata a Casal Velino (SA) e a Cupello (CH) vincita da 80.519,97 euro ciascuno

UK, BGC: “Respingiamo la proposta di IPPR, l’aumento delle tasse favorisce solo il mercato nero del gioco”

Finlandia: tre nuovi progetti di legge in Ce su vigilanza, richiesta di licenza e obbligo di rendicontazione

Brightstar Lottery rinnova la partnership con Lotto Saxony: siglato un nuovo contratto di sette anni

Betsson lancia Sweet Bonanza Super Scatter: la leggenda si evolve con una nuova, esplosiva meccanica

Bando gioco online: oltre 50 richieste, il mercato ha già vinto!

Paesi Bassi, chi troppo vuole nulla stringe

Slovenia e giochi: un mercato “sottosopra”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy