Lombardia: Piccirillo (Misto) chiede di attuare meglio la legge regionale sul gioco d’azzardo patologico

Ha presentato l’ordine del giorno recante ‘Interventi di Regione Lombardia nel prevenire, contrastare e trattare il gioco d’azzardo patologico’ il consigliere del Gruppo Misto Luigi Piccirillo al bilancio regionale di luglio 2022 della Regione Lombardia.

Piccirillo, che già in precedenza aveva presentato una proposta di legge regionale sul gioco d’azzardo patologico, chiede oggi alla Regione di attuare le disposizioni previste nella legge regionale.

“La legge n. 8 del 2013 chiede che la Regione realizzi ogni tre anni una relazione sull’operato realizzato in materia di gioco. L’ultima relazione risale al 2018 relativa al 2017. Ci sono 4 anni di buco fino ad oggi. Gli operatori dedicati nei Serd al disturbo da gioco patologico in questi mesi sono stati destinati anche ad altro, quindi c’è stato un calo del servizio che la regione da per far fronte al problema del Gap” ha detto Piccirillo.

Quello che si chiede nell’ordine del giorno è valorizzare quanto previsto nella legge del 2013.

“Il personale sanitario è stato destinato all’emergenza Covid. La relazione che dovrebbe fare la Regione non è stata fatta. Sul fronte della formazione siamo in deficit” ribadisce il consigliere.

