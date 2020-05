Lombardia: nuova ordinanza per la fase 2, ancora bloccate le slot machine

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha firmato l’ordinanza 50 del 2 maggio 2020 , che sarà valida dal 4 al 17 maggio. Le regole saranno quelle “che il Governo ha voluto dare all’Italia ma con un’attenzione maggiore affinché vengano davvero rispettate“, ha spiegato il governatore. Lunedì 4 intanto, in accordo con le Prefetture, sarà attivata con delibera “un’ulteriore cabina di monitoraggio provincia per provincia che quotidianamente riesca a farci capire l’evoluzione del contagio alla luce della necessità del Piemonte per le sue aziende e i suoi lavoratori. Dipenderà molto dalla responsabilizzazione delle persone”.

Tra le altre cose, l’ordinanza ricorda il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei all’interno dei locali.

PressGiochi