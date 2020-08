Lombardia. Lega presenta pdl contro la dipendenza da gioco d’azzardo

In questi giorni è stato presentato in Regione Lombardia un progetto di legge a firma dei consiglieri regionali della Lega, Monte e Anelli, recante Nuovo sistema di intervento sulle dipendenze patologiche.

I consiglieri evidenziano nella relazione al progetto che la dipendenza da gioco d’azzardo è una delle nuove dipendenze diffuse in Regione non legate a sostanza e in realtà nel 2019 ha colpito 2.613 persone assistite dal servizio sanitario.

“L’uso di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico e le dipendenze patologiche sono fenomeni

complessi,- affermano – legati a molteplici fattori che non possono essere analizzati con visioni settoriali, correlate al singolo comportamento disfunzionale, oppure all’oggetto della dipendenza o del comportamento additivo. Negli ultimi anni si osserva un graduale aumento di assistiti con richieste di trattamento per nuove sostanze, farmaci e soprattutto, gioco d’azzardo patologico. Da qualche anno infatti vanno aggiunte le cosiddette “nuove dipendenze” non legate all’utilizzo di sostanze, ma a comportamenti quali ad esempio, il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo, la dipendenza da internet.

Erroneamente si pensa che queste nuove dipendenze non essendo legate a sostanze siano meno invasive e più facili da controllare mentre, in realtà, quando questi comportamenti socialmente accettati diventano patologici sono espressione di un profondo disagio psichico”.

L’assistito medio è in prevalenza maschio (80%), con età media attorno ai 40 anni. La fascia under 25 rappresenta circa il 25% del totale degli assistiti e circa il 30% degli assistiti ha problemi legali in corso, il 20% disoccupato e il 40% in cerca di una occupazione stabile. Oltre l’80% degli assistiti ha dipendenze associate da più sostanze.

La presente legge reca disposizioni relative agli interventi socio-sanitari di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione relativi alle patologie connesse all’utilizzo non terapeutico di sostanze psicotrope, ai consumi e ai comportamenti a rischio di dipendenza patologica.

Definisce, inoltre, strumenti idonei affinché Regione Lombardia possa promuovere una risposta sanitaria, sociosanitaria e sociale sempre appropriata e aggiornata a fenomeni in continua, dinamica evoluzione volta a sostenere e tutelare i soggetti affetti da dipendenza patologica e le loro famiglie con particolare attenzione ai minori e alla popolazione femminile. Ai fini della presente legge si intende per “dipendenza patologica” sia la dipendenza derivata da uso di sostanze, sia la dipendenza derivata da comportamenti patologici quali il gioco d’azzardo patologico e le cosiddette nuove dipendenze.

PressGiochi