Lombardia a lavoro su Piano Triennale di Prevenzione 2020-2022, nel 2019 erano presenti interventi anche sulle ludopatie

La Giunta Regionale, in attuazione alla legge 190/2012, come negli anni precedenti, approva entro il mese di gennaio, un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che riguarderà il prossimo triennio 2020-2022. Piano che attualmente è in consultazione e attende le proposte miglirative dei cittadini.

Il Piano vigente approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. XI/1222 del 04.02.2019 rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione regionale implementa la propria strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ed individua azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti.

All’interno del piano approvato lo scorso anno anche interventi contro le ludopatia.

Si legge nel Piano 2019-2021:

Ludopatie:

‐gli Enti locali attivano sul proprio territorio azioni di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico. Obiettivo generale è quello di sviluppare sinergie e costruire reti territoriali, sperimentare e consolidare azioni significative nel territorio lombardo al fine di tutelare le fasce deboli della popolazione e tutti coloro che con il gioco rischiano affetti, relazioni, lavoro, oltre nei casi estremi, in cui sviluppano una vera e propria dipendenza patologica. Beneficiari del Bando regionale sono i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, che agiranno in qualità di titolari e responsabili dei progetti che potranno sviluppare in forma singola o aggregata con altri partner. Le risorse vengono erogate al Comune capo‐fila;

‐l’USR è coinvolto attraverso il sistema di istruzione e formazione della Lombardia con l’obiettivo di promuovere:

 all’interno delle reti di scopo scolastiche, l’attivazione di progetti dedicati al contrasto delle ludopatie e del gioco d’azzardo, con particolare riferimento al gioco on line;

 la formazione dei docenti, ai quali è affidata, in una seconda fase, oltre alla disseminazione nei propri istituti delle competenze acquisite, l’organizzazione della formazione di gruppi di studenti‐tutor della scuola secondaria di primo e secondo grado . I docenti e gli studenti formati promuoveranno nelle reti di ambito di riferimento incontri rivolti ai genitori e alla cittadinanza.

Le risorse vengono erogate all’URS;

‐approvata DGR 1114/2018 avente ad oggetto “Determinazione di azioni locali di sistema nell’ambito della programmazione delle progettualita’ degli enti locali per la prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico in attuazione della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8”.

Sostenere un’azione di sistema a carattere sperimentale, indirizzata a realizzare un modello organizzativo innovativo al fine di consolidare e sistematizzare le azioni già avviate nell’ambito della prevenzione e del contrasto al gioco d’azzardo patologico. Le risorse vengono erogate alle ATS.

Parchi gioco inclusivi:

l’attuazione della misura consiste nel promuovere la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi, attraverso il finanziamento, in via sperimentale e in prima applicazione, di progetti promossi da Comuni ed Unioni di Comuni (DGR n. 502/2018 e n. 688/2018).

