Lollobrigida (ADM):”Essezniale anche l’impegno dei concessionari sul gioco responsabile”

“La legge 111 del 2023 è sicuramente uno spartiacque rispetto al passato perché è focalizzata sugli interventi volti a raggiungere un certo livello di responsabilità. Il decreto legislativo 41 del 2024 sul gioco online prevede una serie di interventi significativi per la tutela del giocatore.

Innanzitutto interventi specifici per i giovani adulti: per loro sono previsti limiti di spesa e deposito più bassi rispetto agli altri giocatori. È evidente, però, che i giovani adulti avendo capacità di agire sono liberi di modificarli: non c’è una norma che ci consente di bloccare questi limiti per sempre e in modo definitivo.

I concessionari hanno un obbligo di investimento nel settore del gioco responsabile che è fisso nei primi anni di concessione e poi negli anni a seguire è determinato sulla base della raccolta.

Si intende anche sfruttare l’intelligenza artificiale per intercettare i primi segnali di problematicità nel comportamento dei giocatori. Anche i concessionari avranno un ruolo determinante co interventi che prevedono contatto diretto tra i giocatori e gli operatori.

Il settore del gioco online è più semplice da controllare perché c’è rapporto diretto tra concessionario e singolo giocatore, ci attendiamo buoni risultati dal settore. Una quota dei ricavi del concessionario sarà indirizzata al finanziamento di campagne informative.

Credo che il quadro si sia evoluto positivamente, dobbiamo verificare quali saranno i risultati perché siamo ancora all’anno zero per questo settore.

Abbiamo creato una struttura proprio all’interno dell’agenzia per elaborare delle best practise che verranno studiate per dare indicazioni ai concessionari. Il nostro obiettivo è fornire delle linee guida comuni che tutti i concessionari dovranno perseguire.

Si tratta di un processo che presenta delle difficoltà che hanno riscontrato anche gli altri paese comunitari. Ciò che è importante è fare prevenzione sui rischi legati al gioco senza spostare il giocatore dall’offerta di gioco legale a quella di gioco illegale”.

Lo ha dichiarato Mario Lollobrigida, Direttore Centrale Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in occasione dell’evento “Gioco responsabile e giovani Under 25:motivazioni, contesti e strategie di intervento”, organizzato dalla Fondazione FAIR, che si è svolto questa mattina al Senato.

