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Lollobrigida (ADM): “Sul fisico volumi molto inferiori all’online, ma restano criticità su scommesse e CTD”

Nel corso del convegno “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia, il direttore dei giochi dell’Agenzia delle Dogane

13 Maggio 2026

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Nel corso del convegno “Misurare l’invisibile – Il mercato del gioco non regolato in Italia”, organizzato da Novomatic in collaborazione con Fortune Italia, il direttore dei giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Mario Lollobrigida, ha tracciato un quadro del rapporto tra canale fisico, online e fenomeni di gioco non regolato, soffermandosi sulle principali criticità ancora aperte e sulle possibili evoluzioni normative.

“Sul fisico, il volume è molto, molto inferiore rispetto all’online, ed è limitato ad alcuni settori. Per quanto riguarda le scommesse, purtroppo ancora non riusciamo a debellare il fenomeno dei CTD. Nel settore apparecchi crediamo che, con la nuova normativa, sicuramente riusciremo a trovare un sistema per debellare definitivamente anche l’illegalità infrastrutturale dello scollegamento degli apparecchi dalla rete. O quanto meno diminuirla significativamente”.

Per quanto riguarda l’online, ha aggiunto Lollobrigida, “purtroppo questi operatori sono fuori dal territorio nazionale, spesso in paradisi fiscali, e non sono facilmente raggiungibili anche attraverso le indagini della polizia. Purtroppo l’inibizione dei siti non sempre funziona, soprattutto nel caso dei siti clonati. Su questo fronte stiamo cercando di sensibilizzare tutti i nostri colleghi europei e stiamo valutando la possibilità di sensibilizzare la Commissione, che dovrà eventualmente implementare le regole di guida”.

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