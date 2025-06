Lollobrigida (ADM): “Rapporto tra operatore e giocatore fondamentale per favorire pratiche di gioco responsabile”

“Il dibattito di oggi si è focalizzato in gran parte sull’implementazione della tecnologia solo sugli apparecchi da intrattenimento che è quel comparto che meglio ci cosente l’impelmentazione di strumenti teconloche

“Il dibattito di oggi si è focalizzato in gran parte sull’implementazione della tecnologia solo sugli apparecchi da intrattenimento che è quel comparto che meglio ci cosente l’impelmentazione di strumenti teconloche e AI. Questi strumenti permettono di apportare euna maggiore sicurezza su determinati aspetti tra cui la rivelazione dei minori.

Ma il discorso non coinvolge anche gli altri settori. Noi stiamo cercando di capire cosa fare da un punto di vista tecnologico. La formazione continua e costante degli operatori è fondamentale per imprementare misure di gioco responsabile in ogni comparto del gioco legale.

Il rapporto diretto tra operatore e giocatore è fondamentale per intercettare compartamenti di gioco problematico, per questo è necessario che gli operatori ricevano una formazione omogenea a livello nazionale.

Speriamo che possa arrivare presto il decreto per il riordino del gioco fisico così da implementare quanto prima queste misure di gioco responsabile”.

Lo ha dichiarato Mario Lollobrigida, Direttore ai giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in occasione dell’evento organnizato da Novomatic “Strategie e innovazione per il gioco responsabile: le persone al centro di un’industria sostenibile”.

