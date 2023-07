Lollobrigida (ADM): “Nel primo semestre 2023, il settore giochi cresce del 12%””

“Il 2023, nel primo semestre, registriamo un incremento dei dati del settore giochi di oltre il 12%.

Il settore degli apparecchi contribuisce per il 4% su questa crescita. L’online continua a crescere del 15%, il comparto ha beneficiato del periodo Covid ma è una tendenza irrefrenabile. Stiamo lavorando sull’online anche in vista delle gare previste il prossimo anno inserendo delle modifiche relative a quei bandi.

Il primo semestre 2023 incrementa quindi sia la raccolta che il contributo erariale”.

Lo ha dichiarato il direttore dell’Ufficio Giochi Mario Lollobrigida parlando dei dati del settore giochi del primo semestre 2023.

“Stiamo lavorando – ha ribadito il direttore – sul tema della prossima gara per i giochi online soprattutto se sarà possibile rivedere il numero delle concessioni fissato al momento a 40.

Per quanto riguarda gli altri giochi, ben avviati e strutturati nel comparto. La delega servirà per sistemare il settore e partire per le gare degli apparecchi e delle scommesse, che sono in ritardo da anni per colpa di quanto sta accadendo sul territorio come denunciato anche da Consiglio di Stato che ha evidenziato l’impossibilità di svolgerle.

Il settore delle scommesse è in salute, ma quello delle scommesse ippiche va rivisto alle basi”.

PressGiochi