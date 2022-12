Loizzo (Lega): “Avrei votato contro la legge sul gioco”

“Se fossi stata in consiglio oggi avrei votato contro ma sono impegnata a Roma per la finanziaria. Ai colleghi di maggioranza dico dì fermare la legge sulle sale da gioco

“Se fossi stata in consiglio oggi avrei votato contro ma sono impegnata a Roma per la finanziaria. Ai colleghi di maggioranza dico dì fermare la legge sulle sale da gioco perché non rispecchia in nessun modo il pensiero del partiti e del governo dì centrodestra”. Lo afferma l’on Simona Loizzo deputato della Lega e consigliere regionale.

La mia posizione chiara e lineare su questa legge ha avuto le conseguenze che tutti conoscono – dice – ma quello che è importante è capire che questa nuova legge, come hanno ribadito le comunità dì recupero, favorisce il gioco d’azzardo.

Si passa da 8 a 15 ore di apertura delle sale ogni giorno mentre il governo Meloni, attraverso il vice ministro Bellucci e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, fa grandi sforzi per contrastare la ludopatia.

Parte del centrosinistra è compiacente e lo ha dimostrato astenendosi in commissione. La Lega, di recente, ha anche stabilito la sua posizione che è in linea con quella espressa dai Vescovi. La ludopatia distrugge letteralmente migliaia di famiglie anche in Calabria – aggiunge Loizzo – e questo non possiamo assolutamente dimenticarlo. Chiedo ai miei colleghi di cancellare questa norma – conclude Simona Loizzo – che rischia di vanificare il grande lavoro che quotidianamente comunità dì recupero e Serd svolgono per contrastare un fenomeno che mina la serenità di tanti nostri concittadini”.

