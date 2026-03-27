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LOGiCO celebra il decennale: rinnovo ai vertici e un triennio all’insegna del dialogo

Nel mese del suo decennale, l’Associazione LOGiCO (www.assologico.it) dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato e un mandato ancora più orientato al

27 Marzo 2026

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Nel mese del suo decennale, l’Associazione LOGiCO (www.assologico.it) dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato e un mandato ancora più orientato al supporto dell’innovazione e allo sviluppo del settore.

Il 2026 sarà scandito da una serie di eventi promossi nell’ambito del ciclo DiaLOGiCO – partendo dal prossimo 14 aprile presso IGE Roma – pensati per favorire interazioni più fluide e superare gli schemi tradizionali, rendendo il confronto tra gli attori del settore più aperto e inclusivo.

Nel nuovo assetto di governance, Francesca Broggi è stata designata Vicepresidente Marketing e Comunicazione, e Fabio Angeli Bufalini assume il ruolo di Vicepresidente per gli Affari Istituzionali. Una doppia nomina che rafforza la capacità dell’associazione di dialogare in modo strutturato con stakeholder, istituzioni e mercato.

In occasione del decennale, LOGiCO apre inoltre le proprie porte a nuovi concessionari e provider con una formula di ingresso agevolata, pensata per favorire una partecipazione più ampia e rappresentativa.

 

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