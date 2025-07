Locatelli (ANCI): “Necessaria una regolamentazione chiara e omogenea su tutto il territorio nazionale”

“Come amministratori locali ci troviamo nella pozione di dover subire oppure gestire un fenomeno di questa portata. Quello che possiamo fare è gestirlo con gli strumenti che abbiamo a disposizione.

I problemi che si verificano sul territorio derivano da persone fragili che si rivolgono agli assistenti sociali.

Servono normative chiare che permettano ai comuni di legiferare nello stesso modo su tutto il territorio nazionale.

C’è la questione delle distanze: i sindaci hanno provato a metter un freno – a modo loro, in assenza di una normativa nazionale – ai fenomeni che insorgevano nei loro comuni.

Bisogna tutelare la libertà di iniziativa economica degli operatori ma è altrettanto essenziale tutelare la salute delle persone. Dobbiamo contrastare l’illegalità .

Identificare i luoghi sensibili non è una banalità: una normativa chiara in tal senso che ci permette di mettere dei limiti all’insorgere di questi fenomeni.

Altro aspetto è la questione delle fasce orarie: nei territori dove sono state stabilite delle fasce orarie, i fenomeni di degrado sono diminuiti.

Noi come comuni chiediamo una legislazione chiara per far si che da nord a sud tutti possano operare nel migliore dei modi, tutelando la salute delle persone”.

Lo ha dichiarato Stefano Locatelli, Vicepresidente di ANCI, nel corso del convegno “Gli Stati Generali del Gioco. La riforma nasca dal confronto e rimetta al centro la tutela della persona”, tenutosi presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati in Piazza del Parlamento 19.

PressGiochi