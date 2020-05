Lo studio legale Giacobbe Tariciotti e Associati entra nell’Osservatorio Italiano Esports

Giacobbe Tariciotti e Associati, studio legale con una consolidata esperienza nell’ambito del gioco legale ed in particolare del betting legato all’Esports, entra a far parte del network dell’Osservatorio Italiano Esports, la prima piattaforma B2B di networking, informazione e formazione per gli stakeholder del settore. L’accordo nasce dalla volontà dei fondatori, Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti, di proporsi come partner autorevoli nel settore della regolamentazione degli eSport.

Il network di stakeholder offerto dall’OIES è apparso come la scelta più indicata per raggiungere questo obiettivo. Lo studio Giacobbe Tariciotti e Associati metterà a disposizione dei membri dell’OIES la professionalità e la profonda conoscenza della regolamentazione che riguarda il mondo del betting, che in questo momento risulta tra quelli più prossimi a quello degli eSport.

“Abbiamo raccolto con estremo interesse l’invito a far parte dell’Osservatorio come parte di un percorso coerente di crescita – dichiara Luca Giacobbe, partner dello Studio insieme all’Avv. Matilde Tariciotti – Grazie anche ai nostri collaboratori, lo Studio ha dato negli ultimi anni un contributo importante in favore di tanti operatori del settore del gioco legale. Consideriamo sfidante ed utile fornire la nostra esperienza ed il nostro contributo in una materia nuova in cui è sempre più sentita l’esigenza di colmare le lacune normative con cui si scontrano gli operatori del settore degli eSports, soprattutto in un momento così difficile anche per l’economia, in cui ogni attività può sostenere il rilancio del nostro Paese L’obiettivo è quello di capitalizzare questa grande esperienza lanciando la nuova practice di eSport con risorse dedicate per diventare uno dei punti di riferimento in Italia del settore “. “L’ingresso dello Studio Giacobbe Tariciotti e Associati dimostra quanto sia importante l’aspetto legale nell’Esports – commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, fondatori dell’Osservatorio – In assenza di una legislazione nazionale chiara in materia, avere nel nostro network un partner così competente sarà sicuramente un valore aggiunto per tutti i membri. La condivisione dell’esperienza dello Studio porta ulteriore valore al network che stiamo costruendo”.

L’Osservatorio Italiano Esports è uno progetto spin-off di Sport Digital House, digital agency focalizzata sul settore dello sport che sviluppa innovative strategie di funnel marketing per le aziende utilizzando il proprio network di atleti e team Esports.

PressGiochi