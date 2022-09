Liz Truss è la nuova prima ministra britannica. Promette di realizzare il programma, e chissà se anche la riforma del Gambling Act

Liz Truss è la nuova prima ministra britannica. La 47enne titolare del Foreign Office, falco in politica estera contro Russia e Cina, ha vinto le “primarie” dei conservatori con 81.326

Liz Truss è la nuova prima ministra britannica. La 47enne titolare del Foreign Office, falco in politica estera contro Russia e Cina, ha vinto le “primarie” dei conservatori con 81.326 voti della base dei circa 170mila iscritti tory contro l’ex ministro delle Finanze, Rishi Sunak, che ne ha ottenuti 60.399.

Truss, la terza donna a Downing Street dopo Theresa May e il suo idolo Margaret Thatcher, non ha dimenticato di ringraziare oggi Boris Johnson, il primo ministro inglese defenestrato dai parlamentari tory il 7 luglio scorso dopo scandali come il “Partygate” ma che ha ancora grande seguito tra la base del partito.

“Boris, hai fatto un lavoro straordinario, dai vaccini al trionfo contro Jeremy Corbyn fino alla tua opposizione contro Putin. Grazie”. E ora? “Taglierò le tasse e supereremo la crisi energetica. Metteremo a posto la sanità pubblica”. E quindi il suo motto: “We’ll deliver, deliver, deliver”. Ossia, “realizzeremo il programma”, “rispetteremo tutte le promesse”.

E tra le promesse, nel programma è presenta anche quella riforma al Gambling Act che gli operatori del gioco e delle scommesse inglesi attendono ormai da mesi.

PressGiochi