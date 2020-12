Livorno, uno spot contro la dipendenza da gioco

La Cooperativa San Benedetto ha promosso la creazione di due spot informativi che saranno promossi per tutto il mese di dicembre attraverso TeleGranducato ed i social.

La Regione Toscana ha messo in campo fondi ed energie per attuare un Piano di Contrasto regionale contro i rischi dell’azzardo. Il piano si articola in progetti regionali e progetti locali e mira ad ottimizzare interventi e risorse per promuovere informazione e prevenzione in merito ai rischi di dipendenza da gioco d’azzardo, dedicando anche un numero verde regionale operativo. Anci Toscana è il soggetto che gestisce i vari progetti e favorisce l’integrazione tra le varie azioni previste.

Livorno gioca un ruolo importante in queste azioni: in una città dove Asl e Comune collaborano da tempo attraverso un tavolo di rete al quale partecipano vari soggetti pubblici e privati, la Cooperativa San Benedetto è dal 2017 il centro semiresidenziale regionale per il trattamento della dipendenza da Azzardo.

PressGiochi