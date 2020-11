Livorno: sala scommesse con la saracinesca abbassata, sanzionati titolare e giocatori

A insospettire i militari della Guardia di Finanza di Livorno, durante il controllo economico del territorio, gli strani movimenti davanti a una sala scommesse nel quartiere Shangai della città. Così, le fiamme gialle della 1^ Compagnia hanno scoperto che la sala, in violazione del DPCM del Governo, continuava di nascosto a far scommettere “in presenza” sugli eventi sportivi, consentendo ai propri clienti di entrare con la saracinesca abbassata.

Appostamenti effettuati in diversi orari hanno fatto emergere come fossero gli stessi giocatori prima a bussare per farsi riconoscere da una finestrella, poi a far alzare la serranda premendo un pulsante laterale dopo lo sblocco dall’interno. Eseguito l’accesso “a sorpresa” nel locale, i finanzieri si sono trovati di fronte diverse persone, senza distanziamenti e senza mascherine. Per la società titolare della sala scommesse e per i 4 scommettitori, di età compresa tra i 44 e 55 anni, tutti livornesi, sono scattate le sanzioni.

