Liverpool: 10.000 mq di intrattenimento puro

A Liverpool, nell’ambito dello shopping mall Liverpool1, ha aperto Gravity Max, mastodontico FEC che offre un mix dinamico ed esilarante di socializzazione competitiva, intrattenimento coinvolgente, musica dal vivo, proiezioni sportive dal vivo e deliziosi cibi e bevande, per non parlare dello straordinario bar sul tetto; il più grande di Liverpool.

Con un design ispirato al Giappone e utilizzando le più recenti tecnologie, c’è davvero tanto da vivere in una sola visita, grazie anche al ricco calendario di eventi studenteschi, brunch, bingo, musica dal vivo e serate gastronomiche speciali, che rendono ogni giorno un giorno speciale!

Al Gravity ci si potrà cimentare con: E-kart, Urban Street Golf, VR Hologate, AR Darts, Batting Cages, American Pool, FunBox Arcade, Shuffleboard, Immersive Gamebox, ESports, e tante altre cose ancora in arrivo.

Gli ospiti possono sorseggiare un drink in uno dei tre bar, tra cui Gravity Social, cocktail bar Eden e The Terrace, con i suoi spillatori di birra self-service automatizzati e il tetto retrattile. C’è anche un secondo tetto più intimo, il Craic, dove i clienti possono rilassarsi e ascoltare musica.

Anche i buongustai non rimarranno delusi, con una serie di prelibatezze offerte nella food hall, tra cui hamburger di Wendy’s, Sides by Sidemen, 800 Degrees Pizza, pasta di Coco di Mama, i pluripremiati gyros greci di The Athenian e i gustosi dessert di Creams.

