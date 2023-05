Live streaming Spike Slot di beneficenza per l’Emilia Romagna: raccolti 5.600 euro

L’evento Spike Slot per l’Emilia Romagna ha raggiunto un risultato eccezionale: infatti, attraverso la live streaming di domenica 21 maggio è stata raccolta la ragguardevole somma di 5.600 euro. Questi fondi andranno a beneficio dei residenti colpiti dalle recenti alluvioni nella regione.

Lo straordinario evento di beneficenza concepito dal team Spike Slot, è stato accessibile su diverse piattaforme come YouTube, Twitch e Instagram con l’obiettivo di generare aiuti finanziari per le vittime delle alluvioni in Emilia-Romagna.

Il successo di questa iniziativa può essere attribuito non solo agli sforzi dedicati di Spike e Moreno, ma anche alla comunità incredibilmente generosa di Spike Slot, che si è impegnata attivamente a seguire i loro beniamini in una lunga sessione di 5 ore di diretta.

Il gruppo di spettatori appassionati di giochi online si è unito per una causa comune, rispondendo alla richiesta di donazioni in base alle proprie capacità, per sostenere i soccorsi e la ricostruzione in Emilia Romagna.

A tutti gli effetti, i partecipanti hanno manifestato una straordinaria generosità e solidarietà. La comunità ha dimostrato disponibilità ad aiutare, dando un contributo significativo al progetto Spike Slot. In particolare, durante l’evento in diretta streaming, la comunità stessa ha donato 2.600 euro, mentre Spike Slot ha contribuito personalmente con altri 3.000 euro, per un totale di oltre 5.600 euro.

In tempi di avversità e difficoltà, la solidarietà e la generosità hanno il potenziale per fare davvero la differenza.

Perciò ricordiamo a chi volesse contribuire che le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT69G0200802435000104428964, intestato ad “Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia Romagna”.

Al termine dell’evento, il team Spike Slot si è impegnato a trasferire l’intero importo della donazione attraverso bonifico bancario a favore della Protezione Civile.

Inoltre, Spike Slot ha condiviso la notizia della donazione sul suo account Instagram per incoraggiare i tanti fan a fare la loro parte, consentendo a coloro che non hanno potuto partecipare all’evento live di contribuire e sostenere la causa.

Il gioco online al servizio della ricostruzione in Emilia Romagna

All’inizio della live streaming Spike Slot di beneficenza per l’Emilia Romagna, i famosi streamer Spike e Moreno hanno subito raccolto ben 2.000 euro di donazioni dalla comunità nei primi 50 minuti della loro diretta.

Questo risultato è stato celebrato dai due con gratitudine, in quanto gli streamer hanno più volte incoraggiato il pubblico, sottolineando l’importanza di sacrificare anche solo un caffè per aiutare l’opera di ricostruzione in particolar modo nella Romagna colpita più pesantemente.

Nel corso della diretta, i due streamer hanno giocato ad alcune delle migliori slot gratis online come Alice Cooper and the Tome of Madness e Victorious.

Il team di Spike Slot ha espresso profonda gratitudine a tutti i partecipanti al Live Streaming di beneficenza, sottolineando l’importanza dell’unità e del fare una differenza significativa nell’assistere i bisognosi. Hanno inoltre sottolineato che questa è solo una delle tante iniziative che intendono intraprendere per contribuire alla ricostruzione e al sostegno delle comunità colpite da disastri naturali.

Il successo del live streaming Spike Slot di beneficenza per l’Emilia Romagna è la prova lampante che la passione per il gioco online può unirsi a nobili cause. Ricordiamo che il team Spike Slot non è nuovo a questo tipo di iniziative. Infatti, in passato, sono state realizzate dirette streaming di beneficenza per aiutare la sanità durante la pandemia, nonché la più recente live streaming per raccogliere fondi in soccorso delle vittime della guerra in Ucraina.

