Lituania: via libera dalla Ce alle nuove norme sul gioco d’azzardo

La Commissione europea ha dato via libera al progetto della Lituania che stabilisce i requisiti dei giochi da tavolo live che vengono eseguiti mediante un dispositivo per il gioco d’azzardo a distanza e chiarisce le disposizioni sui requisiti dei dispositivi per il gioco d’azzardo a distanza in relazione all’applicazione di un fondo vincente.

Il progetto è stato elaborato conformemente all’articolo 16, paragrafo 5, della legge della Repubblica di Lituania sul gioco d’azzardo (come modificata dalla legge n. IX-325 del 17 maggio 2001), che impone all’autorità di controllo sul gioco d’azzardo, che fa capo al ministero delle Finanze della Repubblica della Lituania, di stabilire i requisiti tecnici che devono essere rispettati per il software per il gioco d’azzardo a distanza, onde consentire alle società di gioco d’azzardo di realizzare giochi d’azzardo dal vivo mediante un dispositivo di gioco d’azzardo a distanza.

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, della legge della Repubblica di Lituania sul gioco d’azzardo (come modificata dalla legge n. IX-325 del 17 maggio 2001), ciascun dispositivo per il gioco d’azzardo e per il gioco d’azzardo a distanza deve essere accompagnato da un certificato rilasciato da organismi riconosciuti attestante che i dispositivi per il gioco d’azzardo sono conformi ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’autorità di controllo. Solo gli organismi riconosciuti effettuano la valutazione della conformità dei dispositivi per il gioco d’azzardo e per il gioco d’azzardo a distanza ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dall’autorità di controllo e rilasciano i certificati di conformità.

Il progetto stabilisce i requisiti specifici per i giochi d’azzardo dal vivo a distanza che vengono eseguiti mediante un dispositivo per il gioco d’azzardo a distanza e chiarisce le disposizioni sui requisiti dei dispositivi per il gioco d’azzardo a distanza in relazione a un fondo vincente.

