Lituania: stretta contro le illegalità nel gioco d’azzardo

L’Autorità di vigilanza sul gioco d’azzardo della Lituania ha adottato misure per colmare una lacuna nel Codice dei reati amministrativi (ANK) nazionale che le impediva di confiscare i proventi di atti illegali o gli strumenti utilizzati per commetterli.

Il regolatore si era reso conto che mentre l’articolo 34, commi 2, 3, 4 e 5 del codice consente la confisca degli strumenti utilizzati in un illecito amministrativo e dei proventi di tale reato, il provvedimento si applica solo ai privati ​​e non alle società. Ha affermato che, di conseguenza, l’autorità di regolamentazione non sarebbe stata in grado di confiscare alcun ricavato del gioco d’azzardo illegale alle aziende, ma solo a individui.

Ha quindi presentato un emendamento all’articolo 134 nel 2021 nel tentativo di colmare la lacuna e la sua proposta è stata ora approvata ed è entrata in vigore.

Nel frattempo, l’autorità di regolamentazione è stata molto attiva nell’azione di contrasto contro gli operatori per le violazioni del divieto lituano di promuovere il gioco d’azzardo. Negli ultimi mesi ha emesso diverse multe di 25.000 euro agli operatori. Gli ultimi operatori che hanno violato le regole sono stati Olympic Casino Group Baltija, Tete-a-Tete Casino e UAB Baltic Bet. Precedenti multe sono state emesse contro Unigames e Betsafe di Betsson, nonché Amber Gaming e Top Sport. Nonostante le nuove restrizioni alla promozione, le entrate del gioco d’azzardo lituano continuano a crescere, crescendo del 90% su base annua a 43,4 milioni di euro nel primo trimestre del 2022. Parte dell’aumento può essere spiegato dal ritorno del gioco terrestre dopo il blocco del Covid-19, ma anche i ricavi dei giochi online sono aumentati, del 16,7% su base annua a 26,8 milioni di euro.

PressGiochi

