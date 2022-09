Lituania: sanzionata per 15mila euro sala scommesse per il mal funzionamento delle telecamere

L’Autorità di vigilanza sui giochi d’azzardo lituana ha inflitto all’operatore Top Sport UAB una multa di 15.000 euro per non aver installato correttamente un sistema di registrazione video digitale in

L’Autorità di vigilanza sui giochi d’azzardo lituana ha inflitto all’operatore Top Sport UAB una multa di 15.000 euro per non aver installato correttamente un sistema di registrazione video digitale in due delle sue strutture di scommesse al dettaglio.

Un’indagine dell’autorità di regolamentazione ha rilevato che i sistemi collocati nelle due località di Klaipėda non registravano correttamente i locali.

L’Autorità ha affermato che in uno dei siti il ​​sistema video predisposto per catturare le immagini di chiunque entri nel negozio non registrava accuratamente e le immagini erano sfocate, il che significa che non è stato possibile identificare coloro che hanno visitato i locali. L’indagine dell’autorità di regolamentazione ha anche rilevato che i sistemi di registrazione in entrambe le località non sono riusciti a catturare immagini di transazioni finanziarie e anche quanto denaro veniva versato in entrata e in uscita in ciascuna struttura. In quanto tale, l’Autorità ha affermato che ciò ha violato l’articolo 15 parte 3 della legge lituana sul gioco d’azzardo, che afferma che le registrazioni video devono mostrare chiaramente le persone che entrano nel negozio di scommesse, nonché le azioni dei giocatori d’azzardo e dei bookmaker sul luogo. L’Autorità ha rilevato che la decisione è impugnabile da Top Sport.

